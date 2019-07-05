Еврокомиссия создаст трехсторонние переговоры по транзиту газа через Украину

Транзит газа через Украину пересмотрят. Фото: РБК

Трехсторонние переговоры о транзите российского газа по территории Украины с 2020 года в формате "Европейская комиссия - Украина - Россия" состоятся в сентябре 2019 года.

"Трехсторонние переговоры о транзите российского газа по территории Украины под моим председательством возобновятся уже в сентябре", - заявил заместитель председателя Еврокомиссии по делам Энергосообщества Марош Шефчович.

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Последние трехсторонние разговоры о транзите российского газа через Украину проходили в январе этого года на уровне министров. Тогда не удалось достичь согласия. Неофициально сообщалось, что Россия оттягивает переговоры и принятие решений в этом деле до осени, так как хочет соглашения с Киевом на "выгодных для Москвы условиях".