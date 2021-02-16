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вторник, 16 февраля 2021 15:55

Евробляху можно будет растаможить за €1 тыс.

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Евробляху можно будет растаможить за €1 тыс.
Растаможка будет зависеть от 3 показателей: возраст автомобиля, тип двигателя и его объем. Фото: "УНИАН"

Рада примет закон, который позволит растаможивать евробляхи за €1 тыс.

Об этом во время брифинга сообщил глава Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетьманцев. Нардеп от "Слуги народа" подчеркнул, что эта норма будет касаться только автомобилей, которые ввозились в Украину до 1 января 2021 года.

"Человек оплачивает эту сумму, это разовая акция и мы больше вообще не возвращаемся к этому вопросу", - подчеркнул он.

Растаможка будет зависеть от 3 показателей: возраст автомобиля, тип двигателя и его объем.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Евробляхерам стоит начать бояться - автоюрист предостерег владельцев авто на иностранных номерах

Работники полиции имеют право изымать автомобиль на евробляхах. Со 2-го нарушения полицейские имеют право забрать автомобиль на штрафплощадку.

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16
февраля

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