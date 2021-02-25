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пятница, 26 февраля 2021 07:10

Евро стремительно взлетел вверх

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Евро стремительно взлетел вверх
Евро подорожал на 22 коп. Фото: unsplash

Национальный банк Украины на 26 февраля установил курс доллара на уровне 27,93 грн. Это на 2 коп. меньше, чем вчера.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подорожал на 22 коп. Стоит 34,15 грн.

Курс российского рубля - 38 коп.

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В обменниках доллар покупают по 27,80 грн. Продают по 28 грн.

За евро предлагают 33,73 грн. Продают по 34,11 грн.

Российский рубль покупают по 37 коп, продают по 37 коп.

Доллар стремительно начал дорожать с 9 марта 2020-го. До этого преимущественно дешевел. Меньше всего стоил в сентябре 2019-го - 24,08 грн.

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26
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