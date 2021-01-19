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среда, 20 января 2021 07:10

Евро стремительно взлетел вверх, а доллар подешевел

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Евро стремительно взлетел вверх, а доллар подешевел
Доллар подешевел на 4 копейки. Фото: unsplash

Национальный банк Украины на 20 января установил курс доллара на уровне 28,15 грн. Это на 4 копейки меньше, чем вчера.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подорожал на 14 коп. Стоит 34,16 грн.

Курс российского рубля - 38 коп.

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В обменниках доллар покупают по 28,08 грн. Продают по 28,31 грн.

За евро предлагают 33,83 грн. Продают по 34,26 грн.

Российский рубль покупают по 37 коп, продают по 37 коп.

Доллар стремительно начал дорожать с 9 марта 2020-го. До этого преимущественно дешевел. Меньше всего стоил в сентябре 2019-го - 24,08 грн.

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20
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