Евро стремительно подорожал после выходных

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на понедельник, 7 февраля, на уровне 28,15 грн/долл.
В пятницу гривна подорожала на 12 коп. по сравнению с предыдущим показателем, сообщает НБУ.
Официальный курс гривны по отношению к евро на понедельник установлен на уровне 32,28 грн/евро, то есть гривна подешевела на 36 коп. к предыдущему показателю.
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На межбанковском валютном рынке на момент закрытия торгов в пятницу котировки гривны к доллару установились на уровне 28,12-28,14, к евро - на уровне 32,11-32,14, сообщает Minfin.
Прочие валюты:
|курс к гривне
|НБУ
|
средний курс в банках
покупка/ продажа
|
черный рынок
покупка/ продажа
|фунт стерлингов
|38,1657
|37,50 / 38,50
|37,70 / 38,30
|злотый
|7,0967
|6,87 / 7,08
|6,90 / 7,05
|10 российских рублей
|3,6983
|3,52 / 3,75
|3,60 / 3,68
|швейцарский франк
|30,5164
|29,70 / 31,00
|30,45 / 31,10
На 4 февраля НБУ установил официальный курс гривны к доллару на уровне 28,27 грн/долл., евро – 31,92 грн.
Экономисты не исключают, что в течение зимы гривна продолжит девальвировать, поскольку рынок нацелен на ее ослабление. В ближайшее время гривна будет тестировать на крепость уровень 27,5 грн/долл., с попытками покупателей продолжить ослабление курса до 28,5 грн/долл.
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