Евро стремительно подорожал после выходных

Евровалюта за выходные подорожала на 36 коп. Фото: pixaby.com

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на понедельник, 7 февраля, на уровне 28,15 грн/долл.

В пятницу гривна подорожала на 12 коп. по сравнению с предыдущим показателем, сообщает НБУ.

Официальный курс гривны по отношению к евро на понедельник установлен на уровне 32,28 грн/евро, то есть гривна подешевела на 36 коп. к предыдущему показателю.

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На межбанковском валютном рынке на момент закрытия торгов в пятницу котировки гривны к доллару установились на уровне 28,12-28,14, к евро - на уровне 32,11-32,14, сообщает Minfin.

Прочие валюты:

курс к гривне НБУ средний курс в банках покупка/ продажа черный рынок покупка/ продажа фунт стерлингов 38,1657 37,50 / 38,50 37,70 / 38,30 злотый 7,0967 6,87 / 7,08 6,90 / 7,05 10 российских рублей 3,6983 3,52 / 3,75 3,60 / 3,68 швейцарский франк 30,5164 29,70 / 31,00 30,45 / 31,10

На 4 февраля НБУ установил официальный курс гривны к доллару на уровне 28,27 грн/долл., евро – 31,92 грн.

Экономисты не исключают, что в течение зимы гривна продолжит девальвировать, поскольку рынок нацелен на ее ослабление. В ближайшее время гривна будет тестировать на крепость уровень 27,5 грн/долл., с попытками покупателей продолжить ослабление курса до 28,5 грн/долл.