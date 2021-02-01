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вторник, 02 февраля 2021 07:10

Евро стремительно обвалился к гривне

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Евро стремительно обвалился к гривне
Евро подешевел на 26 коп. Фото: unsplash

Национальный банк Украины на 2 февраля установил курс доллара на уровне 28,06 грн. Это на 7 коп. меньше, чем в конце прошлой недели.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подешевел на 26 коп. Стоит 33,90 грн.

Курс российского рубля - 37 коп.

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В обменниках доллар покупают по 27,98 грн. Продают по 28,18 грн.

За евро предлагают 33,73 грн. Продают по 34,12 грн.

Российский рубль покупают по 36 коп, продают по 37 коп.

Доллар стремительно начал дорожать с 9 марта 2020-го. До этого преимущественно дешевел. Меньше всего стоил в сентябре 2019-го - 24,08 грн.

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