Евро ощутимо подорожал

Евро подорожал на 31 коп. Фото: pixabay.com

Национальный банк Украины на 31 августа установил курс доллара на уровне 27,47 грн. Это на 1 коп. больше, чем было перед выходными.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подорожал на 31 коп. Стоит 32,73 грн.

Курс российского рубля - 36 коп.

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В обменниках доллар покупают по 27,46 грн. Продают по 27,54 грн.

За евро предлагают 32,31 грн. Продают по 32,47 грн.

Российский рубль покупают и продают по 36 коп.

Доллар стремительно начал дорожать с 9 марта 2020-го. До этого преимущественно дешевел. Меньше всего стоил в сентябре 2019-го - 24,08 грн.