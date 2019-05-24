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понедельник, 27 мая 2019 07:10

Евро ощутимо подорожал

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Евро ощутимо подорожал
Евро подорожал на 28 коп. Фото: Podrobnosti.ua

Национальный банк Украины на 27 мая установил курс доллара на уровне 26,47 грн. Это на 14 коп. больше, чем было перед выходными.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подорожал на 28 коп. Стоит 29,61 грн.

Курс российского рубля - 40 коп.

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В обменниках доллар покупают по 26,31 грн, продают по 26,39 грн.

За евро предлагают 29,41 грн. Продают по 29,51 грн.

Российский рубль скупают и продают по 40 коп.

Нацбанк обжаловал 2 решения Окружного административного суда Киева относительно незаконной национализации Приватбанка.

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Дата
27
мая

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