Евро дорожает второй день подряд

Польский злотый стоит 6,64 грн. Фото: pixabay.com

Национальный банк Украины на 23 декабря установил курс доллара на уровне 27,25 грн. Курс упал меньше чем на 1 коп. по сравнению с предыдущим банковским днем.

В то же время евро подорожал на 2 коп., сообщает сайт НБУ. Стоит 30,80 грн.

Курс российского рубля - 36 коп.

Польский злотый стоит 6,64 грн.

В обменниках доллар покупают по 27,10 грн. Продают по 27,25 грн.

За евро предлагают 30,40 грн. Продают по 30,80 грн.

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Доллар стремительно начал дорожать с 9 марта 2020-го. До этого преимущественно дешевел. 16 марта прошлого года курс составлял 26 грн. Меньше всего стоил в сентябре 2019-го - 24,08 грн.