Эвакуация предприятий: Гетманцев рассказал детали

Частные предприятия из зоны боевых действий будут эвакуировать за счет государства, заявил Данило Гетманцев. Фото: facebook.com/danil.getmantsev

Кабмин запустил программу эвакуации частных предприятий из зоны боевых действий в западные области. Приоритет будут давать тем, кто производит товары первой необходимости.

Об этом заявил Даниил Гетманцев, глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, в эфире 24 канала.

"Руководители соответствующих областей уже готовят площадки и мощности", – заявил нардеп.

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По словам Гетманцева, перемещение будет происходить на средства государства:

"Всю логистику власти берут на себя, чтобы только те предприятия, которые не работают из-за войны, могли возобновить работу и через некоторое время платить налоги в госбюджет", - сказал Гетманцев.

"Собственник или менеджер предприятия, которое хочет работать на Западе Украины, может заполнить анкету. Другой способ – напрямую обратиться в Минэкономики и подать заявку.

Безусловно, приоритет будут предоставлять тем предприятиям, которые производят товары первой необходимости. Однако ни одно не оставят без внимания",

– подчеркнул Гетманцев.

Подать заявку можна тут.

Около 56% компаний-членов Европейской бизнес-ассоциации сообщили, что не работают на период военных действий. Об этом говорится в результатах опроса EBA, в состав которого входят более 1000 украинских компаний и предприятий с иностранным капиталом. 6500 грн помощи правительство выплатит людям, потерявшим доход из-за российской масштабной войны. Средства получат те, кто имел трудовой договор, контракт или платил налоги как физическое лицо-предприниматель