EURACOAL приветствует открытие рынка электроэнергии в Украине с 1 июля

Европейская ассоциация угля и лигнита EURACOAL приветствует запуск либерализованного рынка электроэнергии в Украине с 1 июля в качестве важного шага в развитии страны.

Об этом говорится в письме на имя вице-премьера Владимира Кистиона, главы НКРЭКУ Оксаны Кривенко, спикера Верховной Рады Андрея Парубия за подписью главы EURACOAL Брайана Рикетса, направленного в четверг.

"Чтобы избежать кумовства или государственного вмешательства, которое приносит пользу немногим за счет многих, требуется приверженность принципам свободного рынка в модели рынка электроэнергии. Украина начинает реформу рынка электроэнергии и следует примеру большинства других европейских стран, которые реализовали Третий энергетический пакет ЕС", - отмечается в документе.

При этом свободный рынок должен быть открыт для многих игроков, в том числе импортеров и экспортеров, отмечают в EURACOAL.

Ассоциация предостерегает украинских чиновников от ошибок, полагая, что защиту беднейших слоев населения следует организовывать при помощи соответствующей социальной политики (а не возлагать эти функции на энергокомпании). Поддержка возобновляемых источников энергии должна быть прозрачной, чтобы потребители знали о ее стоимости, считают в EURACOAL.

"Самое главное - конкурентный рынок, который должным образом отражает истинную стоимость электроэнергии, создает условия для инвестиций в новые электростанции и другую энергетическую инфраструктуру", - подчеркивается в письме Рикетса.

Как сообщалось, 1 июля 2019-го в Украине намечен запуск нового оптового рынка электроэнергии (ОРЭ). Единый покупатель и продавец электроэнергии – ГП "Энергорынок" – ликвидируется. Предполагается, что энергопроизводители будут продавать свою электроэнергию по двусторонним договорам с крупными потребителями и поставщиками. Объем, который не будет законтрактован по двусторонним договорам, можно будет приобрести на рынке "на сутки вперед" и внутрисуточном рынке. Расчет платы за небалансы будет осуществляться на балансирующем рынке.