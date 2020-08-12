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среда, 12 августа 2020 11:33

"Есть риск, что со временем о "пакете малыша" забудут": эксперты оценили правительственную инициативу

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ЮНИСЕФ призвал правительство сохранить социальную льготу "пакет малыша" в натуральной форме. Ведь исследования международной организации свидетельствуют, что 8 из 10 семей хотят получать помощь в таком виде.

С сентября "пакет малыша" планируют заменить денежной компенсацией в размере 5 тыс. грн. Средства будут зачислять на счет Приватбанка. За них в определенных магазинах можно будет приобрести определенные товары для мамы и малыша.

Gazeta.ua спросила экспертов, как оценивают инициативы правительства по социальной защите семей с детьми.

Александр СОКОЛОВСКИЙ, член Союза украинских предпринимателей:

"Раньше закупка товаров для "пакета малыша" проводилась через ЮНОПС - офис ООН по управлению проектами. Это был жесткий и честный тендер, который не предусматривал откатов. За два года несколько десятков украинских предприятий наладили производство. Только в легкой промышленности было задействовано более 1000 человек. В этом году на программу выделили 1,2 миллиарда гривен, но Минсоцполитики решило зарубить старую схему", - говорит Соколовский.

Добавляет, что провести закупку необходимых товаров для бэби-бокса можно было через ProZorro. Однако в тендере приняли участие подставные предприятия, которые не соответствовали требованиям.

"После этого министерство объявило о выплате "пакета малыша" в денежной форме. Причем вместо 3800 гривен, сколько стоит набор из 60 предметов, родители получат 5000 гривен. Во-первых, это дополнительные 350 миллионов гривен из бюджета. Во-вторых, даже при низких розничных ценах родителям придется заплатить 7300 гривен за товары, которые предлагали в последнем варианте бэби-бокса. Ведь их закупали по оптовым ценам", - говорит член Союза украинских предпринимателей.

Автор: facebook.com/sokolovsky
  С сентября "пакет малыша" планируют заменить денежной компенсацией в размере 5 тыс. грн.
С сентября "пакет малыша" планируют заменить денежной компенсацией в размере 5 тыс. грн.

Объясняет, что через месяц-два после рождения ребенка большинство вещей из "пакета малыша" родителям не понадобится. Тем, кто еще не получил его, действительно лучше выплатить деньги. Для других необходимо прописать законопроект и возобновить выдачу боксов с октября.

"О "пакете малыша" правительство не сможет забыть, если люди не будут молчать", - подытожил Соколовский.

Алексей КУЩ, эксперт по вопросам экономики Института Growford:

"В Украине часто принимают половинчатые решения, а потому материнский капитал государство инвестирует неэффективно."Пакет малыша"- также элемент материнского капитала. Его действительно лучше выдавать в денежной форме. Мы же не в советские времена живем, когда был дефицит вещей для новорожденных. Однако правительство снова пошло неправильным путем. Деньги, которые будут насчитывать родителям на карту, можно будет потратить в аккредитованных магазинах и исключительно на определенные товары. Это нарушение конкуренции. Понятно, что в таких магазинах будет меньше выбор, хуже качество и высокая цена", - объясняет Кущ.

По его словам, нужно действовать по примеру цивилизованных стран. Все программы при рождении ребенка нужно объединить в консолидированный материнский капитал. Его следует выплачивать по рождению ребенка и по достижению совершеннолетия.

"Государство выделяет определенные средства на специальный счет домохозяйства. Они имеют жесткое целевое назначение. За этим следит банк, обслуживающий счет. Причем эти деньги не должны расходиться на мелкие покупки. Это элемент социальной ответственности семьи. Если рождается ребенок, то родители должны хотя бы прокормить и одеть его. А государство обязано помогать с финансами на обучение, оздоровление, лечение, покупку дорогих товаров - ноутбуки, коляски. В то же время дело каждой семьи самостоятельно решать, какой марки или из какого материала покупать товары. Государство не должно диктовать свои требования в защиту определенных производителей", - говорит экономист.

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Александр ОХРИМЕНКО, экономист:

"В других странах, где при рождении ребенка родители получают "пакет малыша", доходы больше, чем у нас. Есть возможность выделять средства из бюджета на социальные программы. Например, это касается Финляндии", - объясняет Охрименко.

По его словам, "пакет малыша" радикально не стимулирует рост рождаемости в стране. В то же время многим удобнее было бы получать подобную помощь в денежном виде.

"Есть риск, что со временем о "пакете малыша" забудут. Например, подобная программа была при президентстве Ющенко. Тогда родители получали деньги. Однако со временем их перестали начислять", - объясняет экономист.

Добавляет, что надо увеличивать сумму выплат при рождении ребенка.

"Сегодня это 41,3 тысячи гривен в течение трех лет. Однако денег в бюджете на рост этой помощи нет", - подытожил Охрименко.

"Пакеты малыша" с сентября 2018-го начали выдавать каждой роженице в роддоме. В то же время в июне 2020-го возник дефицит из-за несвоевременно проведенного тендера по закупке необходимых товаров. В отдельных областях родителям дают справку, которую нужно нести в управление соцзащиты. Там обещают по телефону позвать за пакетом, как только они появятся.

Автор: Маргарита ДИКАЛЮК
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