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среда, 23 декабря 2020 14:06

Есть необходимость "приватизации" государства большинством населения - философ

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Есть необходимость &quot;приватизации&quot; государства большинством населения - философ

Украинская экономика дальше базируется на использовании ресурсов. Большинство секторов дают низкую добавленную стоимость, сказал философ Алексей Полегкий

"В этом мы не отличаемся от России. Там только ресурсов больше. Это ловушка для большинства стран, которые не могут выбраться из нищеты. Экспортируем сельскохозяйственную продукцию, металлы низкого уровня переработки, транзитные мощности - в частности газа, который тоже имеет низкую добавленную стоимость. Надо строить бизнесы, которые будут перерабатывать что-то на высшем от сырьевого уровня. Сейчас это IT-сектор. Его меньше контролирует власть. Возможно, это рецепт успеха.

Для большинства украинцев государство является инструментом покорения и угнетения, а не устройства совместной жизни. Считают, с ним лучше не связываться или ограничить дела. Есть необходимость "приватизации" государства большинством населения. Это все понимают. Зеленский играл с риторикой "Украина - это ты". Но на повседневный уровень это не опустилось. Налоги для большинства украинцев - откуп от государства. А должны оплачивать ими услуги институтов, которые лучше организуют нашу совместную жизнь".

ЧИТАЙТЕ ПОЛНОЕ ИНТЕРВЬЮ С АЛЕКСЕЕМ ПОЛЕГКИМ В ЖУРНАЛЕ "КРАИНА"

Сменяемость элит является наибольшей преградой для инвестиций в Украину

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