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понедельник, 21 декабря 2020 16:24

Если записи НАБУ по ДТЭК подтвердят, плата за коррупцию должна быть максимальная - эксперт

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Если записи НАБУ по ДТЭК подтвердят, плата за коррупцию должна быть максимальная - эксперт
Фото: pay.vn.ua

Если информация с записей НАБУ по Ольги Буславец подтвердится, ответственность за коррупцию должна быть максимальная.

Об этом заявил политолог Анатолий Октисюк, комментируя записи НАБУ, на которых руководство ДТЭК обсуждало назначение Буславец в качестве министра.

"В случае подтверждения информации с записей НАБУ, на которых топ-менеджер ДТЭК обсуждает с иностранным гражданином назначение Ольги Буславец в правительство, вне всяких сомнений, речь идет о коррупции с нанесением государству вреда в особо крупных размерах. Ответственность за это преступление также должна быть максимальной из предусмотренных в Уголовном кодексе – 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества", - говорит эксперт.

По его словам, связь Ольги Буславец с ДТЭК прослеживалась еще до ее назначения в правительство.

"Она известна реализацией в интересах Рината Ахметова скандальной схемы "Роттердам+", и именно поэтому фракция партии "Слуга народа" отказалась поддержать ее кандидатуру на должность министра. Но и в статусе исполняющей обязанности министра она демонстративно на протяжении почти всего 2020 года принимала решения в интересах монополиста. Самое шокирующее из этих решений: искусственное антирыночное ограничение мощностей производящего дешевую электроэнергию Энергоатома, чтобы обеспечить продажу более дорогой электроэнергии тепловых электростанций Ахметова. Как следствие, на украинском энергорынке одна из самых высоких цен в Европе", - считает Октисюк.

"Украинские потребители до сих пор оплачивают сверхприбыли монополиста, который при содействии Минэнерго цинично злоупотребляет своим положением. Если записи НАБУ помогут исправить ситуацию и привлечь к ответственности авторов теневой схемы, это снимет с экономики коррупционную ценовую надбавку, которая действует в интересах лишь одного олигарха", - резюмировал политолог.

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