"Если у вас не пустота в голове, вы обязаны работать сами на себя": родился самый молодой богач планеты

 
Ексклюзивы
1/5
"Здесь в школе на перемене еще на украинском говорят, а в Быстром уже и в семьях по-румынски" - как живут украинцы Румынии
"Здесь в школе на перемене еще на украинском говорят, а в Быстром уже и в семьях по-румынски" - как живут украинцы Румынии
Просмотров: 2448
5 причин оставаться вегетарианцем в современном мире
5 причин оставаться вегетарианцем в современном мире
Просмотров: 1035
Панас Мирный образ проститутки списал с любимых девушек
Панас Мирный образ проститутки списал с любимых девушек
1 Просмотров: 1611
"Из рук все попадало. Не могла идти" - мать нашла повешенным 12-летнего сына
"Из рук все попадало. Не могла идти" - мать нашла повешенным 12-летнего сына
4 Просмотров: 37665
"На ваших глазах ребенок проживает 10 дней и умирает" - Ирма Витовская
"На ваших глазах ребенок проживает 10 дней и умирает" - Ирма Витовская
Просмотров: 1188
Московский патриархат сотрудничает с силовыми структурами РФ - эксперт
Московский патриархат сотрудничает с силовыми структурами РФ - эксперт
4 Просмотров: 918
"Раб на российских кораблях выучил одно слово" - Ирма Витовская рассказала о проекте "Афродизиак"
"Раб на российских кораблях выучил одно слово" - Ирма Витовская рассказала о проекте "Афродизиак"
Просмотров: 2565
"Лупили куда попало" - журналист Gazeta.ua рассказал подробности избиения правоохранителями
"Лупили куда попало" - журналист Gazeta.ua рассказал подробности избиения правоохранителями
Просмотров: 1972
В столкновениях под имением Левочкина пострадал журналист Gazeta.ua
В столкновениях под имением Левочкина пострадал журналист Gazeta.ua
4 Просмотров: 2979
Пророссийские силы начали конкурировать за развал Украины
Пророссийские силы начали конкурировать за развал Украины
16 Просмотров: 52145
Фото
Все фото
8
6
7
10
14
На пути к энергонезависимости: в Украине открыли мощную солнечную электростанцию
На пути к энергонезависимости: в Украине открыли мощную солнечную электростанцию
&quot;В природе мало что летает с одним крылом&quot;: год назад Укрпочта обновила логотип
"В природе мало что летает с одним крылом": год назад Укрпочта обновила логотип
На чем зарабатывают новые миллиардеры из списка Forbes
На чем зарабатывают новые миллиардеры из списка Forbes
Виртуальные газопроводы и новые месторождения: как Украина достигнет газовой независимости
Виртуальные газопроводы и новые месторождения: как Украина достигнет газовой независимости
Студия с бумажного моделирования окупится за три месяца
Студия с бумажного моделирования окупится за три месяца
Видео
Все видео
"Если у вас не пустота в голове, вы обязаны работать сами на себя": родился самый молодой богач планеты
"Если у вас не пустота в голове, вы обязаны работать сами на себя": родился самый молодой богач планеты
Россия не смогла отказаться от украинской соли
Россия не смогла отказаться от украинской соли
Показали, как изготавливают новые украинские монеты
Показали, как изготавливают новые украинские монеты
3723, 4200 или 5000: какая минимальная зарплата светит украинцам
3723, 4200 или 5000: какая минимальная зарплата светит украинцам
Жизнь не сахар: завод Порошенко вдвое увеличил прибыль
Жизнь не сахар: завод Порошенко вдвое увеличил прибыль
Интервью
1/5
План Порошенко "жить по-новому в Польше" выгоден для Кремля - ​​Мишель Терещенко
План Порошенко "жить по-новому в Польше" выгоден для Кремля - ​​Мишель Терещенко
5 Просмотров: 12663
"Слишком мало жертв было принесено. Будет еще откат" - священник Маринчак о цене независимости
"Слишком мало жертв было принесено. Будет еще откат" - священник Маринчак о цене независимости
Просмотров: 2907
"И за Порошенко, и за Тимошенко, и за Вакарчуком, и за Бойко стоит большой капитал"
"И за Порошенко, и за Тимошенко, и за Вакарчуком, и за Бойко стоит большой капитал"
1 Просмотров: 8280
"По 12 часов в силиконе. После съемок лечила кожу, восстанавливала эмаль на зубах" - Ирма Витовская
"По 12 часов в силиконе. После съемок лечила кожу, восстанавливала эмаль на зубах" - Ирма Витовская
2 Просмотров: 6894
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Просмотров: 2196
Колонка
Анна Щокань
Анна Щокань
13 мая 2018
Просмотров: 765
Незалежний Богдан
– Переїхав у Київ волонтерством займатися. Подобається мені в столиці. Можливостей допомагати більше. Вчора для бездомних їжу роздавав, ...
понедельник, 14 мая 2018 11:19

"Если у вас не пустота в голове, вы обязаны работать сами на себя": родился самый молодой богач планеты

  Комментировать

"Моим желанием никогда не было построить компанию. Меня вела цель объединить людей и сделать нас всех ближе", - признался в одном из интервью основатель Facebook Марк Цукерберг.

Он родился 14 мая 1984 года. По версии Forbes, в 2017-м стал 5-м в рейтинге самых богатых людей планеты. Его состояние составило $71 млрд.

После показаний Цукерберга в Конгрессе США по делу Cambridge Analytica, капитализация Facebook выросла на $20 млрд. Это четыре годовых военных бюджета Украины.

Gazeta.ua собрала 10 установок от основателя Facebook.

1. Человек может быть гением или обладать всеми необходимыми навыками, но если он не верит в себя, он не будет выкладываться по полной.

2. Я действительно написал код для Facebook в общежитии и запустил его из своей комнаты. За $85 в месяц я арендовал сервер и компенсировал свои расходы за счет рекламы на сайте. Мы до сих пор на этом зарабатываем.

3. Пару лет после запуска Facebook крупные компании хотели купить нас. Почти все вокруг выступали за продажу, но не я. Я хотел увидеть, сможем ли мы объединить еще больше людей. Это разрывало компанию на куски, пока через год почти все члены менеджерской команды не покинули ее. Это научило меня тому, что недостаточно иметь цель самому. Нужно создавать ощущение цели для других. Выходящей за рамки выживания или зарабатывания денег.

Автор: inverse.com
  Марк Цукерберг основал Facebook 4 февраля 2004-го. Сделал это во время учебы в Гарварде вместе со своими соседями по комнате.
Марк Цукерберг основал Facebook 4 февраля 2004-го. Сделал это во время учебы в Гарварде вместе со своими соседями по комнате.

4. Я не размышляю о том, как мне продать свой бизнес. Я думаю только о том, как его усовершенствовать и укрепить.

5. Если у вас не пустота в голове, вы обязаны работать сами на себя. Зачем отдавать время и результаты работы начальнику?

6. Для развития дела нужны две вещи - возможность работать с хорошими программистами или научить идейных. Также возможность воплощать идеи в жизнь.

7. Наибольший риск, который вы можете осуществить - это не рисковать. Не рискуя, вы в любом случае проиграете.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Facebook увеличил расходы на безопасность Цукерберга

8. Facebook был не первым проектом, который я запустил. Я создавал игры, чаты, учебные пособия и музыкальные плееры. Я не одинок в этом. Джоан Роулинг 12 раз отказали перед тем, как она смогла опубликовать "Гарри Поттера". Даже Бейонсе пришлось записать сотни композиций, чтобы в итоге получилась песня Halo. Наибольшие успехи приходят благодаря свободе совершить ошибку.

Автор: Новое Время
  Марк Цукерберг с женой и дочерьми
Марк Цукерберг с женой и дочерьми

9. Двигайтесь быстро, крушите все. Если не делаете этого, вы недостаточно быстрые.

10. Почти каждый день задаю себе вопрос: делаю ли я важнейшую вещь из всех возможных? Если понимаю, что работаю над значительной проблемой, которую могу помочь решить, - я получаю удовольствие от затраченного времени.

С женой Присциллой Чан Цукерберг женился 19 мая 2012 года. Они познакомились во время учебы в Гарварде. Воспитывают двух дочерей. После рождения детей Марк Цукерберг на несколько месяцев брал декретный отпуск.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Если у вас не пустота в голове, вы обязаны работать сами на себя": родился самый молодой богач планеты». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
14
мая

"Если у вас не пустота в голове, вы обязаны работать сами на себя": родился самый молодой богач планеты

Самое читаемое
&quot;Королева Харькова&quot;, с которой сыграл свадьбу Александр Ярославский
"Королева Харькова", с которой сыграл свадьбу Александр Ярославский
18
 1 Просмотров: 118160
&quot;Из рук все попадало. Не могла идти&quot; - мать нашла повешенным 12-летнего сына
"Из рук все попадало. Не могла идти" - мать нашла повешенным 12-летнего сына
 4 Просмотров: 37665
Верховная Рада хочет ввести еще один налог для украинцев
Верховная Рада хочет ввести еще один налог для украинцев 1 Просмотров: 24671
Цены на газ могут вырости
Цены на газ могут вырости 21 Просмотров: 23456
СМИ: США планируют ввести санкции против украинских чиновников
СМИ: США планируют ввести санкции против украинских чиновников 7 Просмотров: 17995
Экономика
"Роттердам+" заставляет украинские шахты повышать эффективность - Вовк
"Роттердам+" заставляет украинские шахты повышать эффективность - Вовк Просмотров: 9
Предложили поднять тарифы на воду
Предложили поднять тарифы на воду Просмотров: 567
Почему выгоднее рассчитываться платежной картой, чем наличными
Почему выгоднее рассчитываться платежной картой, чем наличными Просмотров: 189
Нацбанк порадовал курсом доллара
Нацбанк порадовал курсом доллара Просмотров: 567
Сравнили стоимость аренды жилья в разных странах
Сравнили стоимость аренды жилья в разных странах Просмотров: 1953
Больше всего комментируют
21
Цены на газ могут вырости
12
Боевики ДНР внесли Рубана в список на обмен
8
Крымские рестораны начали продавать пирожки с капустой
7
СМИ: США планируют ввести санкции против украинских чиновников
6
"Сестра, у нас буйный": чернокожий коммунист из ДНР насмешил сеть
Голосов: 14067
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua