"Если у вас не пустота в голове, вы обязаны работать сами на себя": родился самый молодой богач планеты

"Моим желанием никогда не было построить компанию. Меня вела цель объединить людей и сделать нас всех ближе", - признался в одном из интервью основатель Facebook Марк Цукерберг.

Он родился 14 мая 1984 года. По версии Forbes, в 2017-м стал 5-м в рейтинге самых богатых людей планеты. Его состояние составило $71 млрд.

После показаний Цукерберга в Конгрессе США по делу Cambridge Analytica, капитализация Facebook выросла на $20 млрд. Это четыре годовых военных бюджета Украины.

Gazeta.ua собрала 10 установок от основателя Facebook.

1. Человек может быть гением или обладать всеми необходимыми навыками, но если он не верит в себя, он не будет выкладываться по полной.

2. Я действительно написал код для Facebook в общежитии и запустил его из своей комнаты. За $85 в месяц я арендовал сервер и компенсировал свои расходы за счет рекламы на сайте. Мы до сих пор на этом зарабатываем.

3. Пару лет после запуска Facebook крупные компании хотели купить нас. Почти все вокруг выступали за продажу, но не я. Я хотел увидеть, сможем ли мы объединить еще больше людей. Это разрывало компанию на куски, пока через год почти все члены менеджерской команды не покинули ее. Это научило меня тому, что недостаточно иметь цель самому. Нужно создавать ощущение цели для других. Выходящей за рамки выживания или зарабатывания денег.

Автор: inverse.com Марк Цукерберг основал Facebook 4 февраля 2004-го. Сделал это во время учебы в Гарварде вместе со своими соседями по комнате.

4. Я не размышляю о том, как мне продать свой бизнес. Я думаю только о том, как его усовершенствовать и укрепить.

5. Если у вас не пустота в голове, вы обязаны работать сами на себя. Зачем отдавать время и результаты работы начальнику?

6. Для развития дела нужны две вещи - возможность работать с хорошими программистами или научить идейных. Также возможность воплощать идеи в жизнь.

7. Наибольший риск, который вы можете осуществить - это не рисковать. Не рискуя, вы в любом случае проиграете.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Facebook увеличил расходы на безопасность Цукерберга

8. Facebook был не первым проектом, который я запустил. Я создавал игры, чаты, учебные пособия и музыкальные плееры. Я не одинок в этом. Джоан Роулинг 12 раз отказали перед тем, как она смогла опубликовать "Гарри Поттера". Даже Бейонсе пришлось записать сотни композиций, чтобы в итоге получилась песня Halo. Наибольшие успехи приходят благодаря свободе совершить ошибку.

Автор: Новое Время Марк Цукерберг с женой и дочерьми

9. Двигайтесь быстро, крушите все. Если не делаете этого, вы недостаточно быстрые.

10. Почти каждый день задаю себе вопрос: делаю ли я важнейшую вещь из всех возможных? Если понимаю, что работаю над значительной проблемой, которую могу помочь решить, - я получаю удовольствие от затраченного времени.

С женой Присциллой Чан Цукерберг женился 19 мая 2012 года. Они познакомились во время учебы в Гарварде. Воспитывают двух дочерей. После рождения детей Марк Цукерберг на несколько месяцев брал декретный отпуск.