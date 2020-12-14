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понедельник, 14 декабря 2020 17:57

Если банк обанкротится: гарантированную сумму возмещения хотят повысить вдвое

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Если банк обанкротится: гарантированную сумму возмещения хотят повысить вдвое
Первый этап повышения гарантированной суммы планируют на следующий год. Фото: unsplash

Гарантированную сумму возмещения вкладов хотят повысить вдвое. Если за решение проголосуют в парламенте, она составит 400 тыс. грн.

Соответствующий законопроект уже наработали, сообщают в Фонде гарантирования вкладов физических лиц.

"В этом году нам удалось получить важнейшая решение: Совет по финансовой стабильности согласовал программу реструктуризации долга Фонда перед Минфином. Это дает нам возможность начать обещанное поэтапное повышение гарантированной суммы возмещения. Рассматривается возможность двухэтапного повышения суммы гарантирования. Первый этап уже в следующем году: повышение гарантированной суммы вдвое", - сказала директор-распорядитель Фонда гарантирования вкладов физических лиц Светлана Рекрут.

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Ранее Фонд вернул более 43 млрд грн, то есть более половины своих заимствований, взятых в НБУ и Министерства финансов в течение 2014-2017 годов для выплаты гарантированного возмещения вкладчикам неплатежеспособных банков. С Национальным банком Украины удалось полностью рассчитаться еще в прошлом году - выплатив 25,6 млрд грн, из которых 5,5 млрд грн - проценты. Остаток задолженности по векселям Минфина - 48,1 млрд грн. При этом на момент их погашения - в 2031-м - начисленные проценты составят почти 66 млрд грн.

В Украине запустили сериал о процессах управления финансами. "10 вопросов финансовом коучу" создало Министерство цифровой трансформации совместно с Национальным банком Украины при поддержке проекта Международной финансовой корпорации.

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