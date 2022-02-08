Еще одна страна хочет тесно сотрудничать с Украиной в сфере цифровизации

Вероника Ремишова и Денис Шмигаль обсудили возможность сотрудничества. Фото: "Урядовий портал"

Возможности сотрудничества в сфере цифровизации Премьер-министр Украины Денис Шмигаль обсудил с Вице-премьер-министром, Министром инвестиций, регионального развития и информатизации Словацкой Республики Вероникой Ремишовой во время третьего Diia Summit в Киеве.

Украина становится одним из мировых лидеров в цифровой сфере и для нас интересны новые направления сотрудничества со Словакией в этой области, подчеркнул Денис Шмигаль, сообщает "Урядовий портал".

В ходе встречи стороны обсудили начало сотрудничества в сфере технологий криптографической защиты информации.

"Наши ученые заинтересованы во взаимодействии в сфере криптографических технологий, поскольку сейчас очень большое внимание мы уделяем киберзащите. Мы создали первый в Украине Национальный координационный центр кибербезопасности и ежедневно противодействуем кибернетическим атакам на украинскую цифровую инфраструктуру. Поэтому мы заинтересованы в дальнейшем взаимодействии в этом направлении", – отметил Премьер-министр Украины.

Кроме того, Шмигаль и Ремишова обсудили развитие трансграничного сотрудничества в области диджитализации публичных услуг в регионах. По мнению главы украинского правительства, Украина и Словакия могли бы совместно реализовывать такие проекты, чтобы улучшить доступ населения к государственным и социальным сервисам.

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Кроме того, стороны коснулись вопроса обмена студентами для изучения опыта в области цифровых технологий.

Премьер-министр Денис Шмигаль заявил на Diia Summit 8 февраля, что благодаря запуску госуслуг в электронном формате, Украина сэкономила 14,7 млрд грн за последние два года. "Результаты опросов позволяют говорить о значительном экономическом эффекте от внедрения электронных услуг. И здесь важные цифры. За два года экономический эффект потенциально составляет 42 миллиарда гривен", - отметил Шмигаль.