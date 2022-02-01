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вторник, 01 февраля 2022 14:10

ЕС выделит Украине €1,2 млрд финпомощи

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ЕС выделит Украине €1,2 млрд финпомощи
После принятия решения будет быстро выплачен первый транш в размере €600 млн. Фото: pixabay.com

Еврокомиссия официально объявила о намерении предоставить Украине новый пакет финансовой поддержки в размере €1,2 млрд.

Об этом во вторник заявила пресс-секретарь Еврокомиссии Верли Нуйц во время брифинга в Брюсселе, передает Gazeta.ua.

"Сегодня предложили новую программу макрофинансовой помощи для Украины, которую на прошлой неделе анонсировала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Эта программа позволит усилить макроэкономическую стабильность страны и ее общую устойчивость в текущем контексте. Фонды макрофинансовой помощи станут доступными для Украины в форме долгосрочных кредитов на выгодных условиях", – сказала она.

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Быстрое принятие предложений Евросоветом и Европарламентом позволит Европейской комиссии немедленно выплатить Украине первый транш помощи в размере €600 млн. Второй транш будет выплачен после положительной оценки прогресса украинской власти "в определенном круге краткосрочных политических мероприятий".

Новый макрофинансовый пакет дополняет ту помощь, что ЕС уже предоставил Украине для поддержки устойчивости страны и ее модернизации, а также в борьбе с пандемией, на общую сумму более €17 млрд с 2014-го, отметила Нуйц.

В октябре прошлого года Украина получила от ЕС €600 млн второго транша макрофинансовой помощи. Средства должны были направить на уменьшение финансовой нагрузки на бюджет страны.

ЕС расширит санкции против Росси, если та начнет новый виток агрессии против Украины, заявила ранее Урсула фон дер Ляйен.

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Дата
01
февраля

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