ЕС не захотел возобновлять поставки украинской курятины

Запрет на ввоз курятины в ЕС связан с гриппом птицы. Фото: Агрополіт

Решение о приостановлении поставок украинского мяса птицы в Евросоюз пересматривать Европейская комиссия не будет.

Еще 23 января Госслужба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей сообщила о решении ЕС приостановить ввоз из Украины курятины. Скорее всего, оно было связано с гибелью птицы 18 января на ЧП "Хутор" в Винницкой области, пишет "Європейська правда".

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Украинская сторона убеждала европейских партнеров локализовать запрет ближайшими селами вокруг выявленных очагов заражения.

Вместе с тем на заседании Комитета главных ветеринарных инспекторов в Брюсселе предложение о локализации отклонили.

В марте 2019-го Еврокомиссия и Украина договорились об изменении соглашения о зоне свободной торговли. Основная цель - ограничить неконтролируемый ввоз курятины в ЕС. Это связано с попытками украинской компании "Миронівський хлібопродукт" обойти жесткие ограничения на импорт куриного филе в ЕС.