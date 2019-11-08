Эпоха бедности прошла? На сколько поднимут пенсии в 2020 году

Пенсии повысят, но не намного. Фото: i0.wp.com

В Украине размер минимальные пенсии с 1 июля 2020-го увеличится с 1638 до 1712 грн, а с 1 декабря - 1769 грн. При этом фактический прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность, уже сейчас составляет 3,1 тыс. грн.

Общий показатель прожиточного минимума увеличат на 162 грн и он составит всего 2027 грн, что вдвое меньше, от обещанного нынешним президентом, сообщает Obozrevatel.

Действующий Кабмин анонсировал "решительные шаги" на пути к повышению социальных стандартов. Но пока, конкретных предложений или шагов за несколько месяцев работы новых чиновников так и не разработали.

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Почему это важно?

До прожиточного минимума прикреплены около 150 различных выплат. Среди них и минимальная пенсия. Она должна быть не менее прожиточного минимума для нетрудоспособных.

И согласно бюджету на следующий год, реальный размер пенсии будет значительно ниже фактического прожиточного минимума.

В проекте государственного бюджета заложили проведения индексации пенсий. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук во время презентации обновленного проекта бюджета, который внесут в парламент для голосования во втором чтении.