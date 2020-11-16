"Энергоатом" на скидках Ахметову и Коломойскому потерял 65 млн всего за одну неделю

Обособленное подразделение ГП "НАЭК "Энергоатом" "Энергоатом Трейдинг" 13 ноября на аукционе по продаже электроэнергии заключил соглашения с ООО "Юнайтед Энерджи" и ООО "Д. Трейдинг" с рекордным дисконтом для спотовой рыночной цены - 42%.

На аукционе продали 168 000 МВт*ч ночной электроэнергии. В торгах приняли участие восемь фирм, но 85% объема по самой низкой цене в 650 грн. за МВт*ч досталось "Юнайтед Энерджи" из группы Игоря Коломойского и "Д. Трейдинг" из группы Рината Ахметова. Эти соглашения были проведены с 40% дисконтом от спотовой цены на Рынке на сутки вперед. Обычно дисконты на электроэнергию составляют не более 10%. Остальные покупатели в тот период покупали энергию по 800-940 грн за МВт*ч.

Таким образом, в пятницу 13-го ноября "Энергоатом" получил около 60 млн грн. Это уже с учетом рыночных скидок.

Перед этим, в среду 11 ноября, "Энергоатом" продал 37 000 МВт*ч базовой нагрузки по цене, которая была на 14% ниже текущей цены на РДН. Электроэнергия была продана "Мариупольскому меткомбинату им. Ильича" из группы Ахметова. На этой сделке "Энергоатом" получил около 5 млн грн прибыли (с учетом возможных скидок покупателю).

Таким образом, только за два аукциона на одой неделе "Энергоатом Трейдинг" получил более 65 млн грн.

"Мариупольский меткомбинат им. Ильича" входит в холдинг "Метинвест", мажоритарным владельцем которого является Ринат Ахметов. Ему же принадлежит и холдинг ДТЭК, трейдером которого является упомянутое "Д. Трейдинг".

Столичная "Юнайтед Энерджи" записана на директора Андрея Короткевича-Лещенко, руководившего профсоюзом дочернего предприятия "Газ-Тепло" НАК "Нафтогаз Украины". "Юнайтед Энерджи" поставляет электроэнергию на предприятия с орбиты группы "Приват".

Сама "Юнайтед Энерджи" является одним из крупнейших покупателей электроэнергии "Центрэнерго". В том числе и той, что предприятие получает от "Укрэнерго" для балансировки рынка вследствие дисбаланса из-за чрезмерно проданных объемов продукции ТЭС, которая еще не выработана. Тогда их замещают более дешевой электроэнергией атомных станций. По данным программы "Схемы", таким образом "Центрэнерго" за полгода получило от "Укрэнерго" электроэнергии ниже рыночной цены почти на 3 млрд грн.