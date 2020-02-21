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пятница, 21 февраля 2020 17:00

"Электронную торговую марку" пытаются забрать у настоящих владельцев - СМИ

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&quot;Электронную торговую марку&quot; пытаются забрать у настоящих владельцев - СМИ
Директор "Госинформаналитики" Кирилл Маслов: "Проект "электронная торговая марка" является продуктом реализации государственной политики по детенизации экономики

По словам директора "Госинформаналитика" Кирилла Маслова, "проект "электронная торговая марка" является продуктом реализации государственной политики по детенизации экономики и защиты потребителей от контрафактной (поддельной) продукции". Правительство Украины в лице Министерства экономического развития и торговли Украины поручило подчиненному государственному предприятию "Госинформаналитика" начать работу по созданию государственной информационной аналитической системы мониторинга, анализа и контроля оборота товаров и обработки полученной информации в соответствии с потребностями государственного управления.

По мнению Кирилла Маслова, мнение министра Кабинета Министров Украины Дмитрия Дубилета опасна для инвестиционного климата Украины.

Маслов напомнил, что между государственным предприятием "Госинформаналитика" и иностранной компанией, по поручению Министерства экономического развития и торговли Украины, заключено соглашение об участии иностранной компании в качестве инвестора в создании в Украине государственной аналитической системы.

"Учитывая, что в настоящее время в государстве не хватает средств на финансирование инновационных проектов, Государственное инновационное финансово-кредитное учреждение объявило и провело конкурс с целью поиска инвестора для финансирования указанного проекта. Победителем государство Украина в лице Государственного инновационного финансово-кредитного учреждения определило компанию "Azatek" из Гонконга.

Из-за заявления Дубилета создается впечатление, что государство не собирается выполнять взятые на себя обязательства в рамках инвестиционного соглашения, что создает опасные финансовые риски для государства, не желает бороться с теневым оборотом товаров, услуг, контрафактными продуктами, которые вредят экономике", - сообщил Маслов.

Проект обладает авторским правом и таким образом является защищенным законом, утверждает Маслов. Сейчас складывается впечатление, что его хотят банально рейдировать и присвоить. С одной стороны, мы в Украине создаем антирейдерские институты, а с другой - сами чиновники используют эти преступные методы, используя свою власть и служебное положение. Он также добавил, что данный проект уже будут внедрять в других странах, где реально хотят бороться с контрабандой и подделками.

Руководитель Международного института глобальной экономической и энергетической стратегии Юрий Нерубай сообщил, что его институт помогает инвесторам "привыкнуть к украинским реалиям", консультирует по законодательству.

"Почему президент Зеленский призывает к диджитализации, а министр ставит под сомнение эту же диджитализацию? Все это означает, что нет единства в команде президента. Подобные публикации, как делает господин Дубилет, ставят в неудобное положение государство перед инвесторами, партнерами и друзьями Украины. К сожалению, член правительства Украины Дмитрий Дубилет этого не понимает, банально злоупотребляет своим служебным положением, своими заявлениями отпугивает инвесторов", - сообщил Нерубай.

Интерфакс
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