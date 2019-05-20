Электроэнергию будут продавать по-новому

 
Ексклюзивы
1/5
Коалиция и выборы: распустит ли Зеленский Раду
Коалиция и выборы: распустит ли Зеленский Раду
2 Просмотров: 3250
Назвали достижения Порошенко за пятилетку
Назвали достижения Порошенко за пятилетку
Просмотров: 6534
День вышиванки в Раде: в чем красовались народные депутаты
День вышиванки в Раде: в чем красовались народные депутаты
Просмотров: 65498
Порошенко будет влиять на политику независимо от того, будет ли в ней участвовать
Порошенко будет влиять на политику независимо от того, будет ли в ней участвовать
Просмотров: 1170
Нардеп объяснил, почему Рада в пятницу пустая
Нардеп объяснил, почему Рада в пятницу пустая
Просмотров: 1476
Назвали "красные линии" для Зеленского
Назвали "красные линии" для Зеленского
2 Просмотров: 2412
Порошенко и Зеленский должны равняться на Кучму с Кравчуком - политолог
Порошенко и Зеленский должны равняться на Кучму с Кравчуком - политолог
Просмотров: 810
Не посадили в тюрьму: как живут украинцы, отбывающие альтернативное наказание
Не посадили в тюрьму: как живут украинцы, отбывающие альтернативное наказание
Просмотров: 423
Если Янукович рискнет вернуться, его самолету не будет где сесть
Если Янукович рискнет вернуться, его самолету не будет где сесть
Просмотров: 6517
"Вооружение на миллиарды гривен": что сейчас с техникой ВСУ в Крыму
"Вооружение на миллиарды гривен": что сейчас с техникой ВСУ в Крыму
Просмотров: 8235
Фото
Все фото
3
3
9
5
4
&quot;В объединенных громадах бюрократические вопросы решаются быстрее&quot; - бизнесмен с Полтавщины
"В объединенных громадах бюрократические вопросы решаются быстрее" - бизнесмен с Полтавщины
Бизнесмен рассказал, как отойти от заработной платы в конвертах
Бизнесмен рассказал, как отойти от заработной платы в конвертах
Цены на овощи снизятся вдвое на протяжение нескольких недель
Цены на овощи снизятся вдвое на протяжение нескольких недель
Украина может стать мировым лидером в отрасли металлургии – Порошенко
Украина может стать мировым лидером в отрасли металлургии – Порошенко
Что украинцы дарят на праздники
Что украинцы дарят на праздники
Видео
Все видео
Тарифы на электроэнергию для населения могут быть снижены
Тарифы на электроэнергию для населения могут быть снижены
Политолог: минимизация влияния России – это всегда хорошо для энергорынка
Политолог: минимизация влияния России – это всегда хорошо для энергорынка
Руководитель Укрпочты назвал свою зарплату
Руководитель Укрпочты назвал свою зарплату
Самые дорогие сумки, шампанское и коньяк: владелец всемирно известных брендов празднует 70-летие
Самые дорогие сумки, шампанское и коньяк: владелец всемирно известных брендов празднует 70-летие
Витко инициировал законопроект об уголовной ответственности за отключения социальных объектов от газа в отопительный период
Витко инициировал законопроект об уголовной ответственности за отключения социальных объектов от газа в отопительный период
Интервью
1/5
На приспособление к нормам языкового закона имеем 5 лет - юрист
На приспособление к нормам языкового закона имеем 5 лет - юрист
Просмотров: 468
Зеленский - не рука Москвы, но России он выгоден - Мирослав Гай
Зеленский - не рука Москвы, но России он выгоден - Мирослав Гай
2 Просмотров: 864
"Порошенко мог узурпировать власть. Но не хотел этого" - Карпунцов
"Порошенко мог узурпировать власть. Но не хотел этого" - Карпунцов
1 Просмотров: 1836
Прибежал офицер "Альфы": "Или нам помогаете, или бросаю вам в машину гранату"
Прибежал офицер "Альфы": "Или нам помогаете, или бросаю вам в машину гранату"
1 Просмотров: 9765
Военной эскалации в Украине в ближайшее время не будет - Мирослав Гай
Военной эскалации в Украине в ближайшее время не будет - Мирослав Гай
1 Просмотров: 1359
Колонка
Мирослава Бондаренко
Мирослава Бондаренко
19 мая 2019
Просмотров: 1611
Як чорний хліб
Подруга живе у кримській Алушті. Тримає міні-готель, приймає туристів. До окупації літню відпустку я зазвичай проводила в неї. А взимку-весною вона ...
понедельник, 20 мая 2019 12:18

Электроэнергию будут продавать по-новому

  Комментировать
Электроэнергию будут продавать по-новому
В Раде объяснили, что приняли документ из-за высокой цены. Фото: images.unian.net

Экс-президент Украины Петр Порошенко подписал новый закон.

Согласно нововведениям, вместо "зеленого" тарифа перейдут к аукционам для новых объектов возобновляемой энергетики до 2020-го, сообщили на сайте парламента.

В Раде объяснили, что приняли документ bp-за высокой цены, которая нагружает оптовый рынок электроэнергии. Объем произведенной зеленой энергии в концу 2017-го года составил 1,5%, в то время как ценовая нагрузка на оптовый рынок электроэнергии составила 7,5%, а к концу 2018-го - уже 8,2%.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Тарифы на электроэнергию для населения могут быть снижены

Законопроект также предусматривает снижение цены на "зеленый" тариф для солнечных электростанций (СЭС)2020-го на 25%. Далее его планируют уменьшить до 2,5% ежегодно в течение 3 лет. По ветровым электростанциям планируется уменьшение "зеленого тарифа" на 10% с последующим уменьшением на 1,5% ежегодно в течение 3 лет. Предложенный в документе механизм предполагает участие в аукционах ветровых электростанций (ВЭС) мощностью 20 МВт, а для других видов возобновляемых источников - более 10 МВт - с 1 января 2020-го. С 2021-2022-х СЭС мощностью более 5 МВт, ВЭС мощностью 20 МВт, с 2023-го - СЭС мощностью более 1 МВт, ВЭС - более 3 МВт также должны будут продавать электроэнергию на аукционах. Отличие от текущих условий "зеленого" тарифа, который действует до 2030-го, в том, что после аукциона поддержка субъектов хозяйствования гарантируется в течение 20 лет с даты ввода в эксплуатацию.

Перенос даты запуска нового рынка электроэнергии, которым Украина вводит европейскую конкурентную модель, нецелесообразен.
Об этом говорится в письме президента НАЭК "Энергоатом" Юрия Недашковского на имя заместителя председателя комитета Верховной Рады Украины по вопросам топливно-энергетического комплекса Александра Домбровского.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Электроэнергию будут продавать по-новому». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
20
мая

76 банков и более 8 тыс. отделений: в Украине отмечают день банковского работника

Самое читаемое
Ни сесть, ни поесть: звезды в &quot;голых&quot; платьях
Ни сесть, ни поесть: звезды в "голых" платьях
39
 Просмотров: 993854
Как жили на Кубе в 1990-е - подборка цветных фото
Как жили на Кубе в 1990-е - подборка цветных фото
20
 Просмотров: 71684
Сегодня последний день президентства Порошенко - 5 лет в фото
Сегодня последний день президентства Порошенко - 5 лет в фото
54
 1 Просмотров: 39738
Вятрович обвинил Зеленского в нарушении Конституции
Вятрович обвинил Зеленского в нарушении Конституции Просмотров: 12930
Виталий Кличко лично проверил новый мост на прочность
Виталий Кличко лично проверил новый мост на прочность
8
 Просмотров: 12772
Экономика
Отделение Пенсионного фонда закрывают: детали
Отделение Пенсионного фонда закрывают: детали Просмотров: 379
76 банков и более 8 тыс. отделений: в Украине отмечают день банковского работника
76 банков и более 8 тыс. отделений: в Украине отмечают день банковского работника
 Просмотров: 27
Субсидия наличными: как получить помощь на лето
Субсидия наличными: как получить помощь на лето Просмотров: 144
Введения рынка электроэнергии выгодно для потребителей - Энергоатом
Введения рынка электроэнергии выгодно для потребителей - Энергоатом Просмотров: 36
Неделя началась с роста доллара
Неделя началась с роста доллара Просмотров: 549
Больше всего комментируют
10
"Украина в Европе - это смерть российского имперского проекта" - Порошенко дал совет Зеленскому
9
Реваншисты поднимают голову - Портнов уже завтра будет действовать против украинской власти
6
Зеленский пообещал создать "неудобства" Верховной Раде
4
Зеленский распускает Раду
3
Вакарчук объяснил, почему хочет в Раду
Голосов: 20408
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua