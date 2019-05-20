Электроэнергию будут продавать по-новому

В Раде объяснили, что приняли документ из-за высокой цены. Фото: images.unian.net

Экс-президент Украины Петр Порошенко подписал новый закон.

Согласно нововведениям, вместо "зеленого" тарифа перейдут к аукционам для новых объектов возобновляемой энергетики до 2020-го, сообщили на сайте парламента.

В Раде объяснили, что приняли документ bp-за высокой цены, которая нагружает оптовый рынок электроэнергии. Объем произведенной зеленой энергии в концу 2017-го года составил 1,5%, в то время как ценовая нагрузка на оптовый рынок электроэнергии составила 7,5%, а к концу 2018-го - уже 8,2%.

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Законопроект также предусматривает снижение цены на "зеленый" тариф для солнечных электростанций (СЭС)2020-го на 25%. Далее его планируют уменьшить до 2,5% ежегодно в течение 3 лет. По ветровым электростанциям планируется уменьшение "зеленого тарифа" на 10% с последующим уменьшением на 1,5% ежегодно в течение 3 лет. Предложенный в документе механизм предполагает участие в аукционах ветровых электростанций (ВЭС) мощностью 20 МВт, а для других видов возобновляемых источников - более 10 МВт - с 1 января 2020-го. С 2021-2022-х СЭС мощностью более 5 МВт, ВЭС мощностью 20 МВт, с 2023-го - СЭС мощностью более 1 МВт, ВЭС - более 3 МВт также должны будут продавать электроэнергию на аукционах. Отличие от текущих условий "зеленого" тарифа, который действует до 2030-го, в том, что после аукциона поддержка субъектов хозяйствования гарантируется в течение 20 лет с даты ввода в эксплуатацию.

Перенос даты запуска нового рынка электроэнергии, которым Украина вводит европейскую конкурентную модель, нецелесообразен.

Об этом говорится в письме президента НАЭК "Энергоатом" Юрия Недашковского на имя заместителя председателя комитета Верховной Рады Украины по вопросам топливно-энергетического комплекса Александра Домбровского.