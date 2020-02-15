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суббота, 15 февраля 2020 12:03

Экспорт товаров и услуг в ЕС: Украина получила в прошлом году $ 25 млрд

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Экспорт товаров и услуг в ЕС: Украина получила в прошлом году $ 25 млрд
Украина в прошлом году экспортировала товаров и услуг в ЕС на $25 млрд. Фото: ua.news

Экспорт украинских товаров в страны ЕС в прошлом году вырос на 3%, а услуг - на 7,7%.

Всего за экспорт товаров и услуг в страны ЕС Украина получила более $25 млрд: $20,752 млрд - за товары и $4,288 млрд - за услуги. Об этом сообщает пресс служба правительства.

"Постоянный рост экспорта украинских товаров на рынки ЕС - это знак качества. Украина входит в тройку крупнейших экспортеров сельскохозяйственной продукции для стран Евросоюза. Наша цель - существенно увеличить экспорт в ЕС и промышленных товаров. Промышленный безвиз, над которым мы сейчас работаем с Евросоюзом, значительно укрепит украинские позиции ", - заявил вицепремьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.

Рост экспорта в ЕС замедлился до 3,9% с 14,3% годом ранее, тогда как импорт - до 7,5% с 12,7%, в результате чего дефицит в торговле с ЕС вырос сразу на 31,5% - до $4, 56 млрд, пишет "Интерфакс-Украина".

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В целом Украина экспортировала в другие различные страны мира товаров и услуг на $63,7 млрд - на 11% больше, чем в 2018 году.

Внешнеторговые операции проводились с партнерами из 235 стран мира. Среди стран, с которыми торговала Украины, больше всего украинских товаров купили в Китае.

По сравнению с 2018 годом Украина гораздо больше продавала в другие страны удобрений (рост в три раза), оптических приборов и аппаратов (+ 22%), наземного транспорта, летательных аппаратов, плавучих средств (+ 32%), жемчуга, драгоценных или полудрагоценных камней (+ 44%).

В топе экспорта услуг - услуги по страхованию, транспортные и почтовые.

Владимир Зеленский принял на Банковой комиссара ЕС по вопросам соседства и расширения Оливера Варгеи. Среди вопросов, обсужденных с комиссаром, названо подписание Соглашения о совместном авиационном пространстве, начало переговоров о так называемом промышленном безвизе, углубление сотрудничества в цифровой сфере и другие.

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