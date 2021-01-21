Экспорт российской нефти и газа обрушился до уровня 2005 года

Доходы от продажи нефти упали на 41%, до $72,2 млрд. Фото: unsplash

В прошлом году объем валюты, которую получила Россия от экспорта нефти и газа, обвалился на 38% до $238,9 млрд. Это минимальный доход с 2005 года.

Отмечается, что пандемия стала причиной обвала цен и спроса на нефть и газ. Это стоило экономике РФ $90,2 млрд. Столько ключевые сырьевые экспортеры недополучили по сравнению с 2019 годом, пишет finanz.ru.

"Доходы от продажи нефти упали на 41%, до $72,2 млрд. Экспорт нефтепродуктов принес на треть меньше, чем годом ранее - $44,4 млрд. Экспортная выручка "Газпрома" уменьшилась на 40% и стала минимальной за 16 лет - $25 1 млрд", - говорится в публикации.

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Физические объемы экспорта нефти и газа просели лишь на 7,4%, однако средняя цена экспорта упала почти на треть.

Мировые цены на нефть марки Brent поднялись до $55 за баррель. Такой ценовой рывок произошел впервые с февраля 2020-го. На стоимость черного золота влияет распространение коронавируса и политический кризис в США.