Экспорт российской нефти и газа обрушился до уровня 2005 года

 
Ексклюзивы
1/5
Бог не хочет, чтобы мы были бедные и голодные - раввин Вольф
Бог не хочет, чтобы мы были бедные и голодные - раввин Вольф
Просмотров: 549
Непонятно, почему черным актерам так хочется играть белых - искусствовед
Непонятно, почему черным актерам так хочется играть белых - искусствовед
Просмотров: 1071
Трамп сделал Украину токсичной
Трамп сделал Украину токсичной
1 Просмотров: 585
Остаток советских традиций: экономист о переносе рабочих дней на выходные
Остаток советских традиций: экономист о переносе рабочих дней на выходные
Просмотров: 306
"Народ на локдауне спивается" - магазины наплевали на карантин и хитро обходят запреты
"Народ на локдауне спивается" - магазины наплевали на карантин и хитро обходят запреты
Просмотров: 2142
Украина движется в сторону цивилизации - Ройтбурд
Украина движется в сторону цивилизации - Ройтбурд
Просмотров: 540
Поражает не только легкие - эксперт рассказал об осложнениях после Covid-19
Поражает не только легкие - эксперт рассказал об осложнениях после Covid-19
Просмотров: 2115
На Зеленского готовы работать только коррупционеры - Мартыненко
На Зеленского готовы работать только коррупционеры - Мартыненко
Просмотров: 648
Как справиться со скачками давления от изменения погоды
Как справиться со скачками давления от изменения погоды
Просмотров: 486
Почему Зеленский молчит об американских санкциях против "слуги" Дубинского
Почему Зеленский молчит об американских санкциях против "слуги" Дубинского
Просмотров: 747
Фото
Все фото
6
7
7
5
14
Кот или дракон: тернополянка создает невероятные рюкзаки
Кот или дракон: тернополянка создает невероятные рюкзаки
Украинец рассказал, сколько можно заработать в Канаде
Украинец рассказал, сколько можно заработать в Канаде
&quot;Должность доярки помогла получить гражданство&quot; - украинка о жизни в Финляндии
"Должность доярки помогла получить гражданство" - украинка о жизни в Финляндии
Показали самую дорогую рыбу Польши, которая вдвое дешевле в Украине
Показали самую дорогую рыбу Польши, которая вдвое дешевле в Украине
&quot;Елки можно взять напрокат&quot; - украинцы о Новом годе в Польше
"Елки можно взять напрокат" - украинцы о Новом годе в Польше
Видео
Все видео
Торговая сеть прекратила сотрудничество с блогершой, которая любит РФ
Торговая сеть прекратила сотрудничество с блогершой, которая любит РФ
Украина подписала газовые соглашения с РФ
Украина подписала газовые соглашения с РФ
Заработчане дают в четыре раза больше денег, чем Украина получает инвестиций
Заработчане дают в четыре раза больше денег, чем Украина получает инвестиций
Зеленский обещает помощь ФЛП и работникам
Зеленский обещает помощь ФЛП и работникам
"Одолею все вирусы и бактерии, которые вредят Украине много лет" - Зеленский записал видео
"Одолею все вирусы и бактерии, которые вредят Украине много лет" - Зеленский записал видео
Интервью
1/5
Он - надменный. И поблажлив к избранным - в чем упрекают Фонсеку в "Роме"
Он - надменный. И поблажлив к избранным - в чем упрекают Фонсеку в "Роме"
Просмотров: 288
Надо 10-15 лет чтобы люди привыкли к цифровым услугам - эксперт
Надо 10-15 лет чтобы люди привыкли к цифровым услугам - эксперт
Просмотров: 153
Трамп сделал Украину токсичной
Трамп сделал Украину токсичной
1 Просмотров: 585
Поражает не только легкие - эксперт рассказал об осложнениях после Covid-19
Поражает не только легкие - эксперт рассказал об осложнениях после Covid-19
Просмотров: 2115
Зеленский готовится ко второму сроку
Зеленский готовится ко второму сроку
6 Просмотров: 3852
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
20 января 2021
Просмотров: 189
Вуса заради чемпіонства
Я не вболіваю за київське "Динамо" понад 20 років. Але ця команда завжди поряд зі мною. Бо переважна більшість друзів і приятелів залишаються з нею. ...
четверг, 21 января 2021 10:08

Экспорт российской нефти и газа обрушился до уровня 2005 года

  Комментировать
Экспорт российской нефти и газа обрушился до уровня 2005 года
Доходы от продажи нефти упали на 41%, до $72,2 млрд. Фото: unsplash

В прошлом году объем валюты, которую получила Россия от экспорта нефти и газа, обвалился на 38% до $238,9 млрд. Это минимальный доход с 2005 года.

Отмечается, что пандемия стала причиной обвала цен и спроса на нефть и газ. Это стоило экономике РФ $90,2 млрд. Столько ключевые сырьевые экспортеры недополучили по сравнению с 2019 годом, пишет finanz.ru.

"Доходы от продажи нефти упали на 41%, до $72,2 млрд. Экспорт нефтепродуктов принес на треть меньше, чем годом ранее - $44,4 млрд. Экспортная выручка "Газпрома" уменьшилась на 40% и стала минимальной за 16 лет - $25 1 млрд", - говорится в публикации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: АЗС зарабатывали по 8-9 грн на литре - эксперт о рынке горючего

Физические объемы экспорта нефти и газа просели лишь на 7,4%, однако средняя цена экспорта упала почти на треть.

Мировые цены на нефть марки Brent поднялись до $55 за баррель. Такой ценовой рывок произошел впервые с февраля 2020-го. На стоимость черного золота влияет распространение коронавируса и политический кризис в США.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Экспорт российской нефти и газа обрушился до уровня 2005 года». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
21
января

На курорте организовали гонки

Ленин умер от кровоизлияния в мозг

5 человек погибли во время взрыва в доме

Самое читаемое
Показали уникальные фото диких коров в Чернобыльской зоне
Показали уникальные фото диких коров в Чернобыльской зоне
3
 Просмотров: 30548
Как львовяне купаются на Крещение в мороз и карантин
Как львовяне купаются на Крещение в мороз и карантин
19
 1 Просмотров: 21375
В Раде заговорили о лишении Билык всех званий
В Раде заговорили о лишении Билык всех званий 2 Просмотров: 17541
Жена белорусского хоккеиста похвасталась упругими ягодицами
Жена белорусского хоккеиста похвасталась упругими ягодицами
10
 1 Просмотров: 13491
Потусторонний мир: женщина описала увиденное во время клинической смерти
Потусторонний мир: женщина описала увиденное во время клинической смерти Просмотров: 10233
Экономика
Курс доллара существенно вырос
Курс доллара существенно вырос Просмотров: 441
Тарифы на тепло и горячую воду до конца отопительного сезона не вырастут - правительство
Тарифы на тепло и горячую воду до конца отопительного сезона не вырастут - правительство Просмотров: 171
"Простите, но это же потери" - эксперт об украинских локдаунах
"Простите, но это же потери" - эксперт об украинских локдаунах
 Просмотров: 540
МВФ может ворваться терпение и Украина останется без транша - экономист о ручном регулировании цены газа
МВФ может ворваться терпение и Украина останется без транша - экономист о ручном регулировании цены газа
 Просмотров: 342
В Украине подешевело мясо. Но не все
В Украине подешевело мясо. Но не все Просмотров: 477
Больше всего комментируют
7
Он не на своем месте и это беда - Андрухович о Зеленском
5
Бесплатная доставка за 3 часа: как работает изнутри самый удобный сервис в Украине
4
Против "слуги" Дубинского открыли уголовные дела
3
Прекращение конфликта на Донбассе возможно лишь при желании Путина - Арестович
2
В Раде заговорили о лишении Билык всех званий
Голосов: 25950
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть