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вторник, 23 июля 2019 05:51

Экспорт аграрной продукции из Украины в Евросоюз вырос на рекордную сумму

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Экспорт аграрной продукции из Украины в Евросоюз вырос на рекордную сумму
Украина увеличила экспорт в Евросоюз. Фото: Фокус

В мае 2019 года Украина заняла первое место среди стран мира по объемам роста экспорта сельскохозяйственной продукции в страны Евросоюза.

По итогам мая 2019 Украина экспортировала сельскохозяйственной продукции в страны ЕС на 519 млн евро, что на 173 млн евро больше, чем в мае 2018 года. Таким образом, по объемам роста экспорта аграрной продукции в страны ЕС в мае 2019 Украина заняла первое место в мире. Второе место по этому показателю занял Китай (103 млн евро), третье - США (67 млн ​​евро), говорится в отчете Еврокомиссии, обнародованном на официальном сайте этого учреждения.

Темпы роста агроэкспорта из Украины в ЕС составили за май 2019 49,9% по сравнению с маем 2018 года.

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За год (с июня 2018 года по май 2019) экспорт агропродукции из Украины в ЕС достиг 6,53 млрд евро, что на 20,4% больше, чем за аналогичный период 2017-2018 годов. По объемам аграрного экспорта в ЕС с июня 2018 года по май 2019 Украина заняла третье место, уступив США (12,96 млрд евро) и Бразилии (11,7 млрд евро).

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