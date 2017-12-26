Эксперты предсказывают провал биткоина

Курс биткоина может упасть до нуля. Фото: ITC

Курс биткоина может упасть до нуля, если в мире не начнут принимать его в качестве платежного средства.

Об этом говорится в аналитической записке, которую специалисты инвестбанка Morgan Stanley во главе с аналитиком Джеймсом Фосеттом разослали своим клиентам, сообщило 25 декабря издание Business Insider.

По данным финучреждения, из 500 крупнейших мировых онлайн-ретейлеров в качестве расчетного средства биткоин сейчас принимают только три игрока.

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При этом ежедневный объем торгов биткоина составляет около $3 млрд, в то время как средний объем на глобальном валютном рынке равен примерно $5,4 трлн.

Суточный объем транзакций биткоина – $300 млн, а на базе системы Visa ежедневно проходит операций примерно на $17 млрд.

Bitcoin – электронная криптовалюта, используемая для обмена на товары или услуги у продавцов, которые согласны ее принимать. Она была создана в 2008 году анонимным математиком или группой математиков.