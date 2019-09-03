Эксперты объяснили, в какой валюте лучше копить на квартиру

Большинство украинцев на квартиру собирают в долларах. Фото: nuz.uz

В прошлом году самую дешевую квартиру в Киеве можно было купить за $20 тыс., или 560 тыс. грн. Сейчас это 500 тыс. грн.

"В этом году квартиры подорожали на 1-2 тысячи долларов. Однако за счет укрепления курса национальной валюты, стоимость в гривне практически не изменилась", - говорит риэлтор Юлия Смирнова, пишет Сегодня.

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В среднем квадратный метр стоит 23 тыс. грн. Столько же платили в прошлом году. Однако в долларах "квадрат" подорожал на $100. То есть выиграл тот, кто собирал на новое жилье в гривне.

Большинство украинцев копят в долларах. Поэтому застройщики ждут осени, чтобы валюта начала дорожать. А пока предлагают акции и скидки, чтобы заинтересовать потенциальных покупателей.

В августе больше всего квартир покупали в новостройках в Дарницком, Голосеевском и Соломенском районах столицы. Дешевле всего приобрели однокомнатное жилье площадью 30 м² на ул. Радченко - $21 тыс.