Эксперты назвали фрукты, которые будут самыми дорогими в этом сезоне

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Урожай яблок ожидается на уровне прошлого года. Однако перепроизводство может снизиться за счет экспорта.

Яблоки перенесли погодные условия, сообщил председатель ОО "Укрсадвинпром" Владимир Печко в комментарии Интерфакс-Украина.

Также в хорошем состоянии находятся и косточковые, говорит гендиректор компании "Украинская ягода" Тарас Баштаник.

"В нашей зоне косточковые пережили погоду. Если будет работать Беларусь, то цены будут хорошие, но если Беларусь не будет и весь урожай останется в Украине, то цены будут не очень хорошие. Что касается других ягод: потери урожая клубники садовой есть только в западных областях (Львовская, Тернопольская области). Там потери составляют 20-30%, в некоторых хозяйствах даже 40% из-за заморозков, града и урагана", - рассказал Баштаник.

Из за неблагоприятных погодных условий значительную часть клубники в этом году потеряла Польша.

"В Польше на прошлой неделе было три ночи, когда температура опускалась до -6-8°. Польские производители еще не готовы озвучить потери. Но в регионах, где была такая температура, урожай клубники потерянный полностью. Мой прогноз на клубнику: цена будет высокой, на уровне прошлого года", - отметил он.

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В то же время заморозки не настолько сильно повлияли на другие ягодные культуры в Польше, добавил Баштаник.

"По состоянию голубики в Польше сложно сказать: думаю, ранние сорта в регионах, где были заморозки, немного повыпадают - около 50%, поскольку голубика более устойчива к перепадам температур, чем клубника. А средние и поздние сорта голубики еще не цветут, поэтому потерь не будет. На малину погода не повлияла. Но, возможно, немного повлияла на смородину", - сказал Баштаник.

В этом году Украина может остаться без урожая косточковых. Плодовые деревья на западе и севере страны пострадали из-за холодной и дождливый апрель.