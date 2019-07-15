Эксперты дали неутешительные прогнозы на цены в 2019 году

Эксперты определили как изменялись цены в Украине за последние полгода. Фото: retail-loyalty.org

Эксперты прогнозируют, что вслед за летним снижением цен придет их повышения. В июне продукты подешевели на полпроцента, но с января подорожали на 3,6%.

Дешевле стали яйца на 26%, природный газ и овощи на 14,3%, поэтому прогнозируют подорожание именно этих товаров, пишет segodnya

С начала года происходит стабильное повышение цен. В январе и апреле на 1%, в мае на 0,7%.

Украина занимает 22 место в рейтинге стран с самой высокой инфляцией. Ранее была в ТОП-20.

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"В целом продуктовая корзина подешевела за месяц на 1,1%, цены на промпродукцию не изменились", говорит Пендзин, и.о. Экономического дискуссионного клуба. "Сказалось удешевления топлива, цена которого есть в цене любого товара или услуги. Не повышались в июне и тарифы на "коммуналку", продолжил дешеветь газ. Поэтому я не удивлен, что зафиксирована небольшая дефляция".

"В июне продуктовая инфляция составила 0,4%, причем, по собственному мониторингу цен специалистами Ассоциации, в июне на 64% подорожала корзина соцпродуктов", - говорит Дорошенко, председатель Ассоциации поставщиков торгсетей. "В топ-3 вошли: яблоки - 32% роста, пшено - 5,7%, ржаной хлеб - 1,5%, по 1% прибавили рис, пшеничный хлеб, куриное филе и вареная колбаса. От 0,5% до 0 9% поднялись цены на батон, ячневую и манную крупы, свинину, куриные тушки, мороженую рыбу и сахар. Не изменилась цена на сало и сливочное масло".

Эксперты считают, что во втором полугодии 2019 подорожания цен дойдет до 10%.

За неделю цены на огурцы из открытого грунта выросли в 1,7 раза. Сейчас стоят 10-14 грн / кг. Это потому, что аграрии уже собрали огурцы первой севооборота, и предложение их на рынке значительно сократилось. Поэтому продавцы и повысили цену по сравнению с прошлым тижнем.Також в этом сезоне огурцов собрали меньше, чем обычно в этот период за резкого перепада среднесуточных температу