Эксперт рассказал, сколько должно стоить качественное игристое

Важнейшим показателем качества является производитель. Фото: pexels.com

Минимальная цена игристого вина приемлемого качества - около 100 грн. Хорошее столовое вино стоит поменьше, но любые вина, дешевле 100 грн, покупать не рекомендуется.

Важнейшим показателем качества является производитель. Лучше отдать предпочтение проверенному временем производителю, рассказал Obozrevatel.

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Впрочем, маркировка тоже не всегда гарантия качества, ведь есть много подделок. Надо иметь доверие к продавцу.

Если говорить о детском шампанском, то в большинстве случаев речь идет о газированном напитке, в основе которого сок. При выборе этого напитка стоит обращать внимание на производителя и на состав продукта. Если производитель известен, а в составе, кроме сока, нет многочисленных искусственных компонентов, можно смело покупать этот продукт.

Акционная красная икра может быть опасна, если попасть на недобросовестного производителя. Впрочем, чтобы не испортить праздник себе и родным, при выборе деликатеса следует придерживаться простых правил.