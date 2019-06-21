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пятница, 21 июня 2019 21:10

Эксперт рассказал об особенностях работы в скандинавских странах

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Эксперт рассказал об особенностях работы в скандинавских странах
В скандинавские страны на работу приглашают рабочих собирать ягоды и овощи. Ищут строителей и фермеров. Фото: riamo.ru

Украинцы едут работать в скандинавские страны из-за высокого уровня жизни и размера заработной платы. Но попасть туда на работу легально сложно, рассказал Gazeta.ua президент ассоциации международного трудоустройства Василий Воскобойник.

"Чтобы официально устроиться на работу, необходим стаж работы по специальности в Украине. Также надо иметь признанный диплом об образовании. Знать хотя бы английский язык для общения с коллегами", - объясняет Василий Воскобойник.

По его словам, подать документы в консульскую службу Норвегии стоит 500 евро. Никто не гарантирует, что вы получите соответствующие разрешения. Этим пользуются мошенники.

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"Большинство вакансий в интернете - нелегальная работа. Например, сбор ягод в Финляндии. Человек может самостоятельно приехать в эту страну, пойти в лес, собрать и сдать ягоды на приемном пункте. За это получить деньги. С одной стороны, в таком случае разрешение на работу не надо. С другой - человек не имеет никакой социальной защиты и гарантированной зарплаты", - предупреждает эксперт.

Конкуренция на скандинавском рынке труда огромная. Туда едут работать немцы. На работу берут поляков, болгар, венгров, прибалтов.

В Дании на овощных складах рабочим из Украины в месяц платят 60 тыс. грн. На свинофермах можно заработать от 52 до 63 тыс. грн. Есть работа для строителей за 40 тыс. грн в месяц. Сварщикам готовы платить 91 тыс. грн. В Финляндии такую ​​же работу предлагают за 75 тыс. грн. Правда обещают 70 тыс. грн строителям и автомехаником. Собирать ягоды и овощи приглашают за 30-50 тыс. грн в месяц. В Норвегию преимущественно ищут строителей на зарплату от 60 тыс. грн.

Автор: Маргарита ДИКАЛЮК
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