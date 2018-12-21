Эксперт рассказал, что подорожает в следующем году

Директор ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко: "В 2019 году инфляция немного будет сдерживаться. Это связано с тем, что большинство товаров и продуктов уже стоят столько, как за рубежом". Фото: Тарас Подолян

В следующем году подорожают крупы. Цена вырастет на манку, ячменную и кукурузную крупу. Правда доступнее станет пшено. Сейчас килограмм стоит более 20 грн, рассказал Gazeta.ua директор ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

"В 2019-м немного будет дорожать хлеб. Прежде всего черный. Белому расти уже некуда. В Европе он стоит на 30 процентов дешевле, чем у нас", - отмечает эксперт.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сколько денег оставляют в магазинах украинцы

По его словам, добавят молочные продукты с коротким сроком годности - молоко, кисломолочные сыры. Это связано с тем, что в Украине есть дефицит молока.

"В 2019 году инфляция будет немного сдерживаться. Это связано с тем, что большинство товаров и продуктов уже стоят столько, как за рубежом. Так, Венгрию ранее считали достаточно дорогой страной. Сегодня нам выгодно завозить оттуда как продукты питания, так и различные бытовые товары. Они стоят дешевле, чем у нас. Мы же ввезем в Европу только сигареты", - резюмировал Алексей Дорошенко.

Полную версию интервью с Алексеем Дорошенко читайте здесь.