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понедельник, 24 декабря 2018 21:10

Эксперт рассказал, что подорожает в следующем году

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Эксперт рассказал, что подорожает в следующем году
Директор ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко: "В 2019 году инфляция немного будет сдерживаться. Это связано с тем, что большинство товаров и продуктов уже стоят столько, как за рубежом". Фото: Тарас Подолян

В следующем году подорожают крупы. Цена вырастет на манку, ячменную и кукурузную крупу. Правда доступнее станет пшено. Сейчас килограмм стоит более 20 грн, рассказал Gazeta.ua директор ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

"В 2019-м немного будет дорожать хлеб. Прежде всего черный. Белому расти уже некуда. В Европе он стоит на 30 процентов дешевле, чем у нас", - отмечает эксперт.

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По его словам, добавят молочные продукты с коротким сроком годности - молоко, кисломолочные сыры. Это связано с тем, что в Украине есть дефицит молока.

"В 2019 году инфляция будет немного сдерживаться. Это связано с тем, что большинство товаров и продуктов уже стоят столько, как за рубежом. Так, Венгрию ранее считали достаточно дорогой страной. Сегодня нам выгодно завозить оттуда как продукты питания, так и различные бытовые товары. Они стоят дешевле, чем у нас. Мы же ввезем в Европу только сигареты", - резюмировал Алексей Дорошенко.

Полную версию интервью с Алексеем Дорошенко читайте здесь.

Автор: Маргарита ДИКАЛЮК
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