Эксперт объяснил включение транспортных расходов в формулу Роттердам+

 
Ексклюзивы
1/5
Рассказали о рисках полного разведения войск на Донбассе
Рассказали о рисках полного разведения войск на Донбассе
Просмотров: 531
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Просмотров: 900
Здоровье неопытому человеку не доверяем, а государство доверили - Виктор Терен
Здоровье неопытому человеку не доверяем, а государство доверили - Виктор Терен
Просмотров: 225
Разминка, "Сплин" и кофе: как нардепы бегают возле Верховной Рады
Разминка, "Сплин" и кофе: как нардепы бегают возле Верховной Рады
Просмотров: 873
Украина исчезает с радаров Совета Безопасности ООН - Безсмертный
Украина исчезает с радаров Совета Безопасности ООН - Безсмертный
Просмотров: 1935
Назвали семь вызовов, которые будут влиять на Украину в ближайшие годы
Назвали семь вызовов, которые будут влиять на Украину в ближайшие годы
Просмотров: 711
Живем в российском нарративе - Безсмертный про обмен пленными
Живем в российском нарративе - Безсмертный про обмен пленными
Просмотров: 738
Покатились в пропасть непрофессионализма - Виктор Терен о действующем парламенте
Покатились в пропасть непрофессионализма - Виктор Терен о действующем парламенте
Просмотров: 342
Зеленский раскачивает популярность, пока начнутся договоренности с Россией - политтехнолог
Зеленский раскачивает популярность, пока начнутся договоренности с Россией - политтехнолог
1 Просмотров: 1341
"Нельзя быть человеком и не уважать другую жизнь" - о чем говорили на марше за животных
"Нельзя быть человеком и не уважать другую жизнь" - о чем говорили на марше за животных
Просмотров: 531
Фото
Все фото
16
13
6
4
3
Простые решения сложных вопросов: громада взяла в собственность лесопосадки и зарабатывает на этом
Простые решения сложных вопросов: громада взяла в собственность лесопосадки и зарабатывает на этом
Доброволец &quot;Азова&quot; открыл ресторан здоровой и быстрой еды
Доброволец "Азова" открыл ресторан здоровой и быстрой еды
Съедобные букеты - идеальная работа для декрета
Съедобные букеты - идеальная работа для декрета
В Украине появились кубические арбузы
В Украине появились кубические арбузы
Кабмин запретил ввозить из России более 32 категории продукции
Кабмин запретил ввозить из России более 32 категории продукции
Видео
Все видео
Гривна празднует день рождения
Гривна празднует день рождения
Украина потеряет треть рабочей силы - эксперт
Украина потеряет треть рабочей силы - эксперт
Зеленский на английском языке обратился к инвесторам
Зеленский на английском языке обратился к инвесторам
В Украине подорожали тепличные помидоры
В Украине подорожали тепличные помидоры
Управлять будем вместе: Коломойский объяснил, что ждет Приватбанк
Управлять будем вместе: Коломойский объяснил, что ждет Приватбанк
Интервью
1/5
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Просмотров: 900
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Просмотров: 4923
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Просмотров: 1683
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Просмотров: 31104
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Просмотров: 6777
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
16 сентября 2019
1 Просмотров: 981
Кавуни
За сезон я можу не скуштувати жодної дині. Але кавун у хаті має бути щодня. Це почалося з материних оповідань про педагогічну практику. Студенткою її ...
среда, 18 сентября 2019 15:40

Эксперт объяснил включение транспортных расходов в формулу Роттердам+

  Комментировать
Эксперт объяснил включение транспортных расходов в формулу Роттердам+
Председатель Первой энергетической ассоциации Украины Василий Котко прокомментировал формульное ценообразование на уголь. Фото: kompek.rada.gov.ua

По мнению главы Первой энергетической ассоциации Украины Василия Котко, учет транспортных расходов в формулах действующих на энергетических рынках, обусловлен законами рыночной экономики.

"Вот я вам привожу пример - вы приходите на обычный овощной базар, например, продаются там грибы. Пятеро продавцов. Один привез из села, которое в 10 километрах от места продажи, второй в 40 километрах, третий в 50. Но вы как покупатель учитываете откуда привозят? Если эти грибы будут одинакового качества, примерно одинаковы, то можете не сомневаться, что все они будут продавать в одну цену. Если кто-то, например, выставит большую цену, во-первых, у него никто не будет спрашивать, а просто покупать не будет. А если спросят, он скажет: да я везу за 40 километров, а этот здесь собирал. Кто на это обращает внимание? То есть, цену формирует исключительно спрос-предложение. Если рынок этот дефицитный, например, грибов мало, а покупателей много, она установится на максимальном уровне. Если грибов много, то, наоборот, повыставляют разные цены, а затем постепенно все спустятся до самого низшего, так как покупателей мало, и все покупают у одного, у того, у кого дешевле. Это простой пример, который все объясняет", - сказал Котко.

По аналогичному принципу происходило формульное ценообразование на уголь. При определении цены НКРЭКУ отказалась учитывать сложнейшие условия работы украинских шахт. Цену определяла импортная альтернатива, которая закрывала дефицит. Под такую ​​цену должны были подстраиваться все участники рынка.

"Когда мы говорим об угле, то мы знаем, что уголь добывается на разных шахтах, открытым способом. Ясно, что открытым способом (за рубежом - ред ..) - это в разы дешевле, чем в шахтах. Если шахты, то одни шахты богатые, там пласт полтора метра, у другого пласт всего 70 сантиметров. И так далее. Это никто не учитывает. На рынке цена формируется исключительно в зависимости от качества продукта. Одинакового качества продукт, далее формируется по принципу спрос-предложение. Все. Точка " , - подчеркнул он.

Ранее в Национальном антикоррупционном бюро Украины отрицали, что имеют претензии к индексу API2 в основных портах Западной Европы, как базового ориентира для определения цены на уголь в Украине по формуле "Роттердам+". По мнению детективов, цена угля в Амстердаме, Роттердаме и Антверпене в целом соответствовала установленным ценам на рынке энергетического угля в Украине. В НАБУ отметили, что методика НКРЭКУ, закреплена в постановлении №289 ("Роттердам +"), была внедрена "во исполнение рекомендаций Антимонопольного комитета Украины о необходимости разработки прозрачного механизма государственного регулирования оптовых рыночных цен на электроэнергию, в частности установление индикативной цены энергетического угля с привязкой к релевантных информационных источников и отказа от административного (так называемого" ручного ") определение цены энергетического угля без использования соответствующих методик (алгоритмов)".

Как сообщила пресс-служба НАБУ, детективы имеют замечания исключительно в обоснованности включения в формулу "Роттердам +" логистических затрат на транспортировку и перевалку угля.

В газовой сфере действует формула "Дюссельдорф +", согласно которой в стоимость украинского газа закладываются логистические потери из немецкого хаба NetConnect Germany (NCG).

Стоимость уранового концентрата для НАЭК "Энергоатом" рассчитывается согласно Постановлению НКРЭКУ №990 от 01.08.2017 "Методика формирования, расчета и установления тарифов на электрическую энергию, вырабатываемую на атомных станциях" которая привязывает стоимость атомного топлива к мировым ценам и учитывает потери на транспортировки.

На рынке нефтепродуктов ПАО "Укртатнафта" (Кременчугский НПЗ, контролируется группой "Приват" Игоря Коломойского), который осуществляет 85% нефтепереработки в Украине, в долгосрочных контрактах привязывает цену бензина и дизельного топлива к формуле "FOB Rotterdam + дифференциал".

Українські новини
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Эксперт объяснил включение транспортных расходов в формулу Роттердам+». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
18
сентября

Вышла последняя серия самой длинной мыльной оперы

Художницу нашли мертвой в доме свекра

Приказали убираться из Крыма

Французы услужили Москве

Издали учебник для христиан

В воздушный шар посадили барана, петуха и утку

Грета Гарбо: "Моя постель узкая, холодная и целомудренная"

Самое читаемое
Обнаженная на фоне природы: украинский фотограф устроила интимную съёмку самой богатой девушке в мире
Обнаженная на фоне природы: украинский фотограф устроила интимную съёмку самой богатой девушке в мире
6
 Просмотров: 84411
Пожар в имении Гонтаревой: вид дома до и после
Пожар в имении Гонтаревой: вид дома до и после
8
 Просмотров: 57381
Трепанация черепа и инъекции гормонов: страшные подробности болезни Заворотнюк
Трепанация черепа и инъекции гормонов: страшные подробности болезни Заворотнюк Просмотров: 18919
Дед сдает: в сети высмеяли Путина
Дед сдает: в сети высмеяли Путина 1 Просмотров: 17049
Неделя моды в Лондоне: как стильно и тепло одеваться осенью
Неделя моды в Лондоне: как стильно и тепло одеваться осенью
12
 Просмотров: 14421
Экономика
Большинство украинцев против запуска рынка земли: исследование
Большинство украинцев против запуска рынка земли: исследование 1 Просмотров: 279
"Филип Моррис" планирует построить "будущее без сигарет" - ВВС
"Филип Моррис" планирует построить "будущее без сигарет" - ВВС Просмотров: 261
Доллар, минималка и цены: чего ждать украинцам в следующем году
Доллар, минималка и цены: чего ждать украинцам в следующем году Просмотров: 1008
Россию обязали выплатить Ощадбанку $1,3 млрд
Россию обязали выплатить Ощадбанку $1,3 млрд Просмотров: 486
Трудовая книжка вскоре исчезнет: подробности
Трудовая книжка вскоре исчезнет: подробности Просмотров: 981
Больше всего комментируют
9
Озвучили "формулу Зеленского" по освобождению Донбасса
9
"Не понимаю политического курса новой власти" - журналист отказался работать у Зеленского
6
Одну из самых сильных санкций мы еще не применяли и Россия это хорошо знает – поверенный США в Украине
3
Под Киевом сожгли дом Гонтаревой
3
Порошенко снова не пришел на допрос
Голосов: 21732
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua