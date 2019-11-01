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пятница, 01 ноября 2019 15:16

Эксперт объяснил происхождение плюса в формуле "Роттердам+"

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Эксперт объяснил происхождение плюса в формуле &quot;Роттердам+&quot;
Экс-заместитель министра энергетики и угольной промышленности Украины Сергей Чех рассказал, с чего формируют расходы на транспортировку в формуле "Роттердам+". Фото: mpe.kmu.gov.ua

Включение в формулу "Роттердам+" расходов на транспортировку является обоснованным.

Об этом заявил экс-заместитель министра энергетики и угольной промышленности Украины Сергей Чех в эфире одного из телеканалов.

"Транспортировка из портов Нидерландов приложением к индикативной цене к портам Одессы, да, является обоснованной. Почему? Потому что индикативная цена в Амстердаме, Роттердаме в том числе состоит из закупки угля как такового и транспортировки к этим портам. Из Колумбии, ЮАР или откуда еще. И ее нельзя выделить каким-то образом. Она перестанет быть индикативной... Если бы мы оценивали определенную эффективность того или иного контракта прямого, с Колумбией или с Соединенными Штатами, то можно было бы считать отдельно цену угля и фрахта морского и переработку груза в Одессе. А исходя из того, что это индикативная цена рынка, и, кстати, он является самым большим в атлантическом регионе, показательным и по объемам ликвидности, и по цене, то это была обоснованная с точки зрения использования в прогнозируемой в дальнейшем цене на оптовом рынке", - пояснил Чех.

Напомним, ранее эксперты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз (КНИИСЭ), проводившего официальную экспертизу формулы "Роттердам+" по предписанию Специализированной антикоррупционной прокуратуры в 2018 году, пришли к выводу об экономической обоснованности постановления НКРЕКУ №289, более известной как "формула Роттердам+". Об этом говорится в отчете КНИИСЭ, фотокопию которого обнародовал известный юрист и блогер Михаил Шнайдер на своей странице в Facebook.

Українські новини
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