Эксперт объяснил, почему рост цен может ускориться

Постепенное повышение курса является лучшим для производителей и поставщиков, поскольку дает возможность спрогнозировать курс наперед. Фото: Еспресо.TV

Если до конца года курс доллара составит 30,5 грн, как заложено в госбюджете, то инфляция вырастет до более 10%. По состоянию на сейчас, по официальной статистике, цены с начала года выросли на 4,4%.

"Доллар ползет вверх, толкая цены. Цены не упираются, но их рост отстает от валютного курса. Рано или поздно валютная стабильность, которая установилась с января, должна была нарушиться. Низкий доллар - потери государственного бюджета. Поэтому при снижении уплаты налогов одним из немногих источников наполнения бюджета является девальвация гривны", - написал в Facebook директор Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

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В июле и августе можно ожидать дефляцию за счет удешевления овощей и фруктов даже по сравнению с прошлым годом.

"Падение гривны, понятно, повлечет за собой повышение цен на продукты и товары. Постепенное повышение курса является лучшим для производителей и поставщиков, поскольку дает возможность спрогнозировать курс наперед. Тогда они в панике не будут закладывать курс 30 гривен за доллар на сентябрь, что раскрутит очередной виток инфляции", - подчеркнул Дорошенко.

За первый квартал 2018 года украинцы потратили на 3,3% больше, чем заработали. За год доходы населения увеличились на треть. Составили более 157 млрд грн. Больше всего выросли доходы пенсионеров - до 5 тыс. грн на человека. Правда, к ним учли субсидии на оплату коммуналки. В отопительный сезон они доходили до 1500 грн в месяц.