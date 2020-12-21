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понедельник, 21 декабря 2020 13:37

Экосистема Concord Fintech Solutions - это партнерство вместо конкуренции - Елена Соседка

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Экосистема Concord Fintech Solutions - это партнерство вместо конкуренции - Елена Соседка
Нео-предприниматель Елена Соседка: "Наша экосистема - это коллаборация всего рынка"

Запуск Concord Fintech Solutions - это гейм-чейнджер на финансовом рынке и начало эры финтех-экосистем в Украине.

Об этом во время обсуждения будущих трансформаций финансового рынка на конференции UAFIN.TECH 2020 заявила Елена Соседка, нео-предприниматель и основательница первой в Украине открытой финтех-экосистемы.

"Создание финтех-экосистемы Concord Fintech Solutions положило начало эры финтех-экосистем в Украине и очень скоро изменит правила игры на рынке. Конкуренция уступит партнерству и синергии", - подчеркнула Соседка.

По ее словам, партнерами Concord Fintech Solutions станут компании, владеющие большими данными: телекоммуникационные операторы, микрокредитные организации, ритейл, лизинговые компании, авиакомпании, банки, fintech- и techfin-стартапы.

"В нашу экосистему входят не только банковские продукты, но также продукты для ритейлеров, других банков, финтех-компаний. Поэтому наша экосистема - это коллаборация всего рынка", - заявила основатель Concord Fintech Solutions.

Напомним, что Concord Fintech Solutions - это первая в Украине открытая финтех-экосистема, в рамках которой игроки на финансовом рынке могут создавать и развивать собственные финтех-проекты. Единую финансовую инфраструктуру экосистемы формируют банк CONCORDBANK, независимый процессинговый центр PROCARD, эквайринг CONCORDPAY, IT-компания MUSTPAY, биллинговая система MASSPAY, которые предоставляют разные решения на рынке, а также ряд глубинных экспертиз команд.

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