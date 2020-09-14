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понедельник, 14 сентября 2020 11:21

Экономист объяснил, когда украинцам ждать стремительного подорожания продуктов

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Экономист объяснил, когда украинцам ждать стремительного подорожания продуктов
До выборов цены существенно расти не будут. Фото: pixabay.com

Если доходы украинцев стремительно вырастут, это отразится на стоимости товаров и услуг.

"Чтобы при росте цен не уменьшались объемы продаж, должны расти доходы населения. А этого нет. То повышение минимальной зарплаты, которое произошло в сентябре, касается в основном только бюджетников. Это не те цифры, которые могут повлиять на спрос в целом", - говорит экономический эксперт Борис Кушнирук, пишет "Сегодня".

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По его словам, до выборов цены существенно расти не будут.

"В этом не заинтересована власть. Конечно, если курс доллара вырастет, это может частично повлиять на цены на импорт. Но Нацбанк имеет достаточно золотовалютных резервов, чтобы удержать курс. Поэтому если и будет какой-то рост курса, то, скорее всего, в декабре-январе. Совокупность факторов не дает оснований опасаться стремительного роста цен", - говорит Кушнирук.

Минимальная заработная плата 1 сентября выросла до 5000 грн в месяц. Повышение минималки с сентября текущего года является первым этапом, вторым станет повышение с 2021 года до 6000 грн. В течение 2021 года минимальная зарплата должна вырасти до 6500 грн.

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