Экономика Украины: неутешительные прогнозы сбываются

ВВП сократился из-за негативных последствий коронакризиса. Фото: pixabay.com

В январе-марте украинская экономика сократилась на 1,2%.

За первые 2 месяца 2020-го ВВП сократился на 0,2%. Однако в марте падение ускорилось, как и прогнозировали ранее, передала пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

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По итогам квартала, сокращение сводного индекса производства достигло 3,8% по сравнению с 1,8% по итогам двух месяцев. Такой результат увидели из-за негативных последствий коронакризиса. Это и проблемы с логистикой, и уменьшение спроса в мире на отечественную промышленную и сельскохозяйственную продукцию. Также внедрение карантинных мероприятий, чтобы сдержать эпидемию коронавируса внутри страны.

В этом году экономика Украины может просесть на 4,5%. В то же время в 2021-м догонит и восстановится на 5%, говорится в отчете Европейского банка реконструкции и развития.