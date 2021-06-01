Экономическая ситуация в стране довольно плохая - опрос украинцев

Благосостояние своей семьи 36% оценивают как очень плохое. Фото: Елена Луценко

60% украинцев назвали нынешнюю экономическую ситуацию в стране довольно плохой. 5% опрошенных считают ее хорошей.

Опросы украинцев с 21 по 26 мая провела социологическая служба Центра Разумкова. Интервью брали по месту жительства респондентов. Ответы дали 2017 человек в возрасте от 18 лет из разных регионов Украины, кроме Крыма и оккупированных частей Луганщины и Донетчины.

Благосостояние своей семьи 36% оценивают как весьма плохое, 48% ˗ как не плохое и не хорошее, 14% ˗ как хорошее.

Опрошенные украинцы не верят в быстрые изменения в экономической сфере. 12% считают, что в ближайшие три месяца экономическое положение страны изменится к лучшему.

13% надеются, что за это время уровень благосостояния их семей улучшится. 22% граждан считают, что за три месяца экономическое положение страны ухудшится. 18% ˗ что за это время изменится к худшему уровень благосостояния их семей.

57% опрошенных считают, что ситуация в стране и в их семьях существенно не изменится. 57% не ожидают изменений в этих сферах.

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Результаты последнего опроса улучшились по сравнению с январем этого года. Сильно плохой ситуацию называли 69% опрошенных. 2% считали ее весьма хорошей. 26% опрошенных ˗ как не плохую и не хорошую.

77% украинцев против открытия рынка купли-продажи земли. Считают, что такие решения необходимо принимать на всеукраинском референдуме. Если бы он сейчас состоялся - 66% проголосовали бы против открытия рынка, по результатам опроса группы Рейтинг.