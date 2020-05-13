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ЕБРР организовал конференцию на платформе Merezha для помощи бизнесу в преодолении последствий пандемии

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ЕБРР организовал конференцию на платформе Merezha для помощи бизнесу в преодолении последствий пандемии
ЕБРР организовал трехдневную zoom-конференцию "Merezha.Антихрупкость"

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) в рамках инициативы ЕС EU4Business организовал трехдневную zoom-конференцию "Merezha.Антихрупкость", призванную помочь предпринимателям в условиях карантина разобраться с дальнейшей стратегией бизнеса.

Конференция прошла на онлайн-платформе Merezha, в ней приняли участие 13 экспертов, которые в прямом эфире ответили на все возникшие у предпринимателей вопросы и поделились уже готовыми рецептами их решения. Среди участников - более 700 представителей малого и среднего бизнеса из Украины, Азербайджана, Беларуси, Армении, Грузии, Казахстана и Молдовы.

"Что делать собственникам бизнеса во время карантина?", "Как избежать падения прибыли и доли рынка?", "Какие решения принимать, чтобы сохранить продуктивность команды?", "Организация работы бухгалтерии в условиях кризиса и карантина" - это лишь часть актуальных тем выступлений консультантов и экспертов.

Участники конференции "Merezha.Антихрупкость" затронули четыре актуальных направления: операционная эффективность, маркетинг и продажи, систематизация/автоматизация процессов и управления финансами.

Представитель ЕБРР и координатор проекта Merezha Павел Вдович рассказал, что проект Merezha был запущен в прошлом году, а сейчас в нем участвуют уже 110 экспертов, представляющие 60 направлений бизнеса. Сегодня предприниматели могут на платформе отслеживать обсуждаемые темы и напрямую связываться с экспертами, чтобы получить консультацию.

"На платформе предприниматель может выбрать несколько направлений, касающихся бизнеса, и следить, что нового по ним происходит: кто из экспертов комментирует или же присоединяется новый эксперт. Преимущество платформы в том, что мы видим ситуацию по рынку в реальном времени и видим, чем интересуются предприниматели", - говорит Вдович.

"Для предпринимателей и бизнеса это великолепная возможность пообщаться и поделиться опытом, если такие мероприятия на качественном уровне будут проходить регулярно. А нам, как консультантам, это дает возможность не только поделиться опытом, это еще и продвижение нашего бизнеса", - подчеркнула СЕО компании Apple Consulting Юлия Плиева.

Окончание первой фазы проекта Merezha ожидается 31 августа этого года. К этому сроку организаторы платформы ожидают привлечь 200 верифицированных экспертов и 5 тыс. предпринимателей.

ЕБРР оказывает консалтинговую поддержку бизнесу с 2010 г. В общей сложности благодаря этой работе более 1000 предпринимателей нашли консультанта для решения тех или иных проблем. Предполагается, что платформа MEREZHA сделает поиск эксперта еще более легким и быстрым, а также будет стимулировать превращение рынка консалтинга в более прозрачный.

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