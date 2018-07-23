Два престарелых самолета: рассказали о флоте украинской авиакомпании

В Украине зарегистрировали новую авиакомпанию под названием "Дрим Винд". Во флоте имеет только два самолета. Возраст судов - 27-28 лет.
Самолеты марки Boeing 737-300 зарегистрировали в июне этого года. Имеют номера UR-CRL и UR-CRМ, пишет "ЦТС".
"Директором компании является Савостьянов Николай Владимирович. Раньше человек с таким именем возглавлял службу планирования и оперативного управления Международного аэропорта Борисполь", - добавили в издании.
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Учредителями фирмы являются Кукса Анатолий Дмитриевич и Романенко Егор Александрович.
Государственная авиационная служба проверит самолеты украинских авиакомпаний на техническую состоятельность. Об этом объявил министр инфраструктуры Владимир Омелян. С 2019 года планируется ограничить срок использования пассажирских самолетов до 20 лет.
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