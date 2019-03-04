ДТЭК Энерго заплатил налогов в 3 раза больше, чем получил прибыль

 
Ексклюзивы
1/5
Через интернет или на планшете: как будут проводить перепись населения в Украине
Через интернет или на планшете: как будут проводить перепись населения в Украине
Просмотров: 270
Дом-музей Ярины Винницкой 80 лет сохраняет семейные сокровища
Дом-музей Ярины Винницкой 80 лет сохраняет семейные сокровища
Просмотров: 1854
Садовый мог договориться о премьерстве
Садовый мог договориться о премьерстве
Просмотров: 1071
Март будет жестким для Порошенко, Тимошенко и Гриценко
Март будет жестким для Порошенко, Тимошенко и Гриценко
Просмотров: 2016
Мы должны не допустить ко власти пророссийские силы, потому что последствия для государства будут фатальными - Александр Данилюк
Мы должны не допустить ко власти пророссийские силы, потому что последствия для государства будут фатальными - Александр Данилюк
Просмотров: 1773
Аваков не хочет переизбрания Порошенко
Аваков не хочет переизбрания Порошенко
3 Просмотров: 3762
Как не платить коммунальные, рассказал немецкий эксперт
Как не платить коммунальные, рассказал немецкий эксперт
Просмотров: 2349
"Держаться за Крым до последнего" - Казарин о том, когда вернем полуостров
"Держаться за Крым до последнего" - Казарин о том, когда вернем полуостров
1 Просмотров: 1161
Скандал с оборонкой будет преследовать Порошенко до дня выборов
Скандал с оборонкой будет преследовать Порошенко до дня выборов
4 Просмотров: 2853
"Общались с "Осой". Он говорил: молодцы, классно отработали"
"Общались с "Осой". Он говорил: молодцы, классно отработали"
1 Просмотров: 1908
Фото
Все фото
5
4
7
3
8
Украина может стать мировым лидером в отрасли металлургии – Порошенко
Украина может стать мировым лидером в отрасли металлургии – Порошенко
Что украинцы дарят на праздники
Что украинцы дарят на праздники
Не дают работать: железорудные комбинаты пожаловались Гройсману на Укрзализныцю
Не дают работать: железорудные комбинаты пожаловались Гройсману на Укрзализныцю
Нацбанк выпустит 20 грн из серебра
Нацбанк выпустит 20 грн из серебра
Как выглядит самая дорогая елка Украины
Как выглядит самая дорогая елка Украины
Видео
Все видео
С сегодняшнего дня украинцы будут получать субсидии наличными
С сегодняшнего дня украинцы будут получать субсидии наличными
Продажа авто и аренда: СМИ рассказали о бизнесе скандального друга Порошенко
Продажа авто и аренда: СМИ рассказали о бизнесе скандального друга Порошенко
Отказали в субсидии: обнародовали шокирующие цифры
Отказали в субсидии: обнародовали шокирующие цифры
Украинское крылатое оружие впервые представили на международном рынке
Украинское крылатое оружие впервые представили на международном рынке
Какой будет гривна после выборов: прогноз Ющенко
Какой будет гривна после выборов: прогноз Ющенко
Интервью
1/5
Мы должны не допустить ко власти пророссийские силы, потому что последствия для государства будут фатальными - Александр Данилюк
Мы должны не допустить ко власти пророссийские силы, потому что последствия для государства будут фатальными - Александр Данилюк
Просмотров: 1773
Как не платить коммунальные, рассказал немецкий эксперт
Как не платить коммунальные, рассказал немецкий эксперт
Просмотров: 2349
"Общались с "Осой". Он говорил: молодцы, классно отработали"
"Общались с "Осой". Он говорил: молодцы, классно отработали"
1 Просмотров: 1908
"Не будет кавалерийской атаки НАТО на Россию" - аналитик Atlantic Council
"Не будет кавалерийской атаки НАТО на Россию" - аналитик Atlantic Council
1 Просмотров: 1431
"Ежемесячно платим 3,5 тысячи долларов за интернет. Хватает на письма и скайп" - как делается украинская наука на полюсе
"Ежемесячно платим 3,5 тысячи долларов за интернет. Хватает на письма и скайп" - как делается украинская наука на полюсе
Просмотров: 4410
Колонка
02 марта 2019
Просмотров: 1602
Знайшов вихід
– Працівники не затримуються надовго, – каже знайомий бізнесмен Степан. Має пекарню і кондитерську. – Скоро весна – всі ...
понедельник, 04 марта 2019 14:03

ДТЭК Энерго заплатил налогов в 3 раза больше, чем получил прибыль

  Комментировать
ДТЭК Энерго заплатил налогов в 3 раза больше, чем получил прибыль
В 2018 году ДТЭК Энерго инвестировал в модернизацию и развитие производства около 8 млрд грн. Фото: dn.vgorode.ua

ДТЭК Энерго в январе-декабре 2018 года получил чистую прибыль в 5,2 млрд грн. Напомним, что прибыль компании за 9 месяцев 2018 года составила 3,4 млрд грн.

На показатели компании в сравнении с прошлым годом продолжает влиять отсутствие убытков от потери активов, которые находятся на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях. Компания в консолидированной отчетности за 2017 год общий убыток по НКТ оценила в 4,4 млрд грн.

Укрепление национальной валюты положительно отразилось на финансовых результатах. В 2018 году компания получила прибыль от курсовых разниц в 0,5 млрд грн, против убытка в 3,1 млрд грн в 2017 году.

В 2018 году ДТЭК Энерго инвестировал в модернизацию и развитие производства порядка 8 млрд грн, чтобы реализовать проекты, способствующие энергетической безопасности Украины. Компания вкладывает в развитие украинской угледобычи и перевод энергоблоков ТЭС под отечественный уголь.

Кроме того, ДТЭК Энерго выплатил 16 млрд грн налоговых платежей – Государственная фискальная служба внесла предприятия ДТЭК Энерго в топ-100 крупнейших налогоплательщиков Украины.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «ДТЭК Энерго заплатил налогов в 3 раза больше, чем получил прибыль». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
04
марта

"Наши ребята являются военнопленными и РФ должна их освободить!" - исполняется 100 дней плена украинских моряков

"Это была психологическая атака" - как поступок военных пилотов в Крыму шокировал украинцев

Последний гетман закрывал казацкие винокурни

Самое читаемое
Что произошло со звездами сериала &quot;Беверли-Хиллз, 90210&quot;: фотоподборка
Что произошло со звездами сериала "Беверли-Хиллз, 90210": фотоподборка
13
 Просмотров: 35131
Какое пальто выбрать на весну 2019
Какое пальто выбрать на весну 2019
21
 Просмотров: 15129
На сторону Украины перешла &quot;Народный герой ДНР&quot;
На сторону Украины перешла "Народный герой ДНР"
 2 Просмотров: 14589
Подали 326 тысяч работ: Всемирная организация фотографов выбрала лучшие снимки
Подали 326 тысяч работ: Всемирная организация фотографов выбрала лучшие снимки
30
 Просмотров: 14294
Секс-символы в форме - показали стильных и бородатых защитников Украины
Секс-символы в форме - показали стильных и бородатых защитников Украины
4
 4 Просмотров: 10035
Экономика
Подешевеет ли газ после выборов
Подешевеет ли газ после выборов 1 Просмотров: 315
Доллары или гривны: как выгоднее держать деньги в банке
Доллары или гривны: как выгоднее держать деньги в банке Просмотров: 504
С сегодняшнего дня украинцы будут получать субсидии наличными
С сегодняшнего дня украинцы будут получать субсидии наличными
 Просмотров: 387
Назвали среднюю зарплату украинцов
Назвали среднюю зарплату украинцов Просмотров: 1791
Доллар остановился на новой отметке
Доллар остановился на новой отметке Просмотров: 846
Больше всего комментируют
8
Зеленский звучит голосом Коломойского, сам говорить не способен - эксперт
8
Майкл Щур поймал Зеленского на обмане
7
Россия готовит фейковые экзит-полы в Украине
4
Секс-символы в форме - показали стильных и бородатых защитников Украины
4
Порошенко уволил своего друга Гладковского
Голосов: 19763
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua