"ДТЭК Энерго" инвестировал 1,650 млрд грн на ремонт своих ТЭС. Фото: Politeka

"ДТЭК Энерго" инвестировал 1,650 млрд грн на ремонт и техобслуживание 35 энергоблоков теплоэлектростанций (ТЭС) компании, для безаварийной и надежной работы в отопительный сезон, сообщила пресс-служба энергокомпании, передает "Энергореформа".

"Капитальное обновление прошли энергоблоки и электрофильтры на Запорожской, Кураховской, Бурштынской, Ладыжинской и Добротворской теплоэлектростанциях. Это оборудование уже готово к безаварийной работе в осенне-зимний период. Сейчас завершаем ремонт еще девяти энергоблоков", - цитирует пресс-служба слова директора по генерации "ДТЭК Энерго" Сергея Куриленко.

Сообщается, что 26 энергоблоков уже работают в объединённой энергосистеме Украины (ОЭС) после плановых ремонтов.

"Ключевая задача "ДТЭК Энерго" – пройти отопительный сезон надежно, без аварийных останов. Для этого мы ремонтируем и модернизируем оборудование всех наших ТЭС. В этом году это 7700 МВт мощностей, которые готовы к надежному обеспечению светом и теплом почти 5 млн семей", - пояснил гендиректор ДТЭК Энерго Дмитрия Сахарука.

Вместе с тем компания продолжает переводить энергоблоки с импортного антрацита на газовый уголь собственной добычи. Энергоблок №1 Криворожской ТЭС будет генерировать 315 МВт электроэнергии уже с начала отопительного сезона. За 2 года "ДТЭК Энерго" "дал вторую жизнь" Приднепровской ТЭС, а энергосистеме Украины 600 МВт на отечественном угле.