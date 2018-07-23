Дожили: украинцам не хватает 500-гривневых купюр

Дополнительные банкноты по 500 грн печатать нецелесообразно, считают в Нацбанке. Фото: Цензор.НЕТ

В Украине растет спрос на 500-гривневые купюры. Однако Нацбанк отказался печатать дополнительные банкноты.

Решение объяснил необходимостью достаточного количества разменных денег, пишет "Ubr".

"Для обеспечения оптимальной структуры наличных денег в обращении банкноты высших номиналов должны размениваться банкнотами низких номиналов. При увеличении выпуска в обращение банкнот крупных номиналов, в том числе 500 гривен, увеличивается соответственно их процент от общего количества банкнот в обращении. Таким образом, нарушается баланс наличности в обращении, ухудшается порядок расчетов наличными и разменных банкнот", - заявили в Нацбанке.

Также добавили, что для более комфортного расчета наличными 500-гривневые банкноты заменяют купюры номиналом 200, 100 и 50 грн. Это касается подкрепления операционных касс банков и банкоматов.

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Чтобы избежать дефицита купюр высокого номинала - банкам предлагают популяризировать безналичный расчет. На сегодня доля 500-гривневых банкнот составляет 13,5%.

С 25 сентября в оборот введут обновленную банкноту номиналом 20 грн. Напечатают примерно 5 млн обновленных "двадцаток". Одновременно в обращении будут находиться банкноты образца 2003-го и 2018-го.