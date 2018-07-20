Доверие к криптовалюте Tkeycoin укрепляет соглашение на $12 млн с инвесторами из ОАЭ

Специалисты назвали соглашение с арабскими инвесторами основной причиной роста криптовалюты TCD блокчейн проекта Tkeycoin

Основным драйвером роста криптовалюты TCD блокчейн проекта Tkeycoin специалисты называют состоявшуюся 9 июля сделку с арабскими инвесторами. Общий объем инвестиций составил $ 12 млн.

Это событие в перспективе окажет мощное влияние на положение Tkeycoin на рынке. Сейчас криптовалютой торгуют по льготным условиям в рамках публичной эмиссии и зафиксирована на отметке $1. Эксперты не меняют своих прогнозов относительно проекта, считая, что Tkeycoin способен вырасти до $10-14 в течение 24 месяцев после размещения на международных биржах. Многообещающим фактором для всех участников проекта является возможность получить хорошую прибыль в случае роста Tkeycoin до $14 – выгода может составить примерно 1200-1400%.

Пока еще потенциальные инвесторы могут приобрести криптовалюту по привлекательной цене и с бонусом от 15%, а впоследствии существенно увеличить свой инвестиционный портфель. Сегодня криптовалютный рынок демонстрирует затишье. Но по оценкам специалистов, ситуация изменится уже в III-IV квартале: начнут восстанавливать темпы роста большинство перспективных компаний. На криптовалютном рынке среди проектов, проводящих ICO, Tkeycoin DAO считают лидирующим.