Дорогое удовольствие: на сколько подорожали сигареты в Украине

На конец июня 2018-го сигаретная корзина стоила 115,9 грн. На начало текущего года - 102,2 грн. Фото: PMG.ua

В Украине за первое полугодие cигареты подорожали на 13%.

"По данным официальной статистики, все виды сигарет подорожали за первые 6 месяцев текущего года от 12 до 15 процентов. Так, пачка сигарет с фильтром отечественных марок подорожала на 12 процентов, сигарет без фильтра и сигарет с фильтром премиум класса - на 13 процентов, сигарет с фильтром медиум класса - на 15 процентов", - написал в Facebook директор ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

На конец июня 2018-го сигаретная корзина стоила 115,9 грн. На начало текущего года - 102,2 грн.

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"Сигареты с фильтром премиум класса на одной пачке добавили 4,3 гривны, сигареты с фильтром отечественных марок - 2,8 гривны, а сигареты без фильтра - 2,7 гривны. На конец июня пачка сигарет с фильтром премиум класса стоила 36,4 гривен, сигарет с фильтром медиум класса - 30,2 гривен, сигарет с фильтром отечественных марок - 26,3 гривен, сигарет без фильтра - 23 гривны", - подытожил Дорошенко.

В сигаретную корзину вошли сигареты 4 видов: с фильтром премиум и медиум класса, сигареты с фильтром отечественных марок, а также сигареты без фильтра.

За полгода в Украине все виды алкогольных напитков подорожали на 1-3%. Стоимость алкогольной корзины выросла на 3,60 грн. На конец июня она стоила 156,8 грн.