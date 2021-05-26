Дополнительные заработки: какие услуги востребованы

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленский может негативно повлиять на дело Тупицкого в суде
Зеленский может негативно повлиять на дело Тупицкого в суде
Просмотров: 135
Власть расширяет полномочия Авакова
Власть расширяет полномочия Авакова
Просмотров: 684
Какие последствия для украинцев будет иметь запрет электроэнергии из РФ и Беларуси
Какие последствия для украинцев будет иметь запрет электроэнергии из РФ и Беларуси
Просмотров: 486
Вынесли приговор отцу, который более 100 раз ударил ножом 8-летнего сына
Вынесли приговор отцу, который более 100 раз ударил ножом 8-летнего сына
Просмотров: 594
Пьяная в дым водитель сможет выйти под залог: новые подробности резонансной аварии
Пьяная в дым водитель сможет выйти под залог: новые подробности резонансной аварии
Просмотров: 486
Назвали одну из причин падения воздушного шара во время фестиваля
Назвали одну из причин падения воздушного шара во время фестиваля
Просмотров: 459
Исчезновение украинки в турецких горах: поиски могут прекратить
Исчезновение украинки в турецких горах: поиски могут прекратить
Просмотров: 549
Какую пользу будет иметь Зеленский от аудита государственных дач
Какую пользу будет иметь Зеленский от аудита государственных дач
Просмотров: 540
Аэропорт "Киев" ярко отгулял 97-летие - атмосферные фото
Аэропорт "Киев" ярко отгулял 97-летие - атмосферные фото
Просмотров: 423
Умирать за Россию Луганск не собирался - Снегирев о настроениях на Донбассе
Умирать за Россию Луганск не собирался - Снегирев о настроениях на Донбассе
Просмотров: 1053
Фото
Все фото
15
5
5
4
6
&quot;Такие куры - дачный вариант. Их подержали до октября, порезали и забыли &quot;
"Такие куры - дачный вариант. Их подержали до октября, порезали и забыли "
Конец эпохи бедности: &quot;слуга народа&quot;, которая получала соцпомощь, носит сумку за 20 &quot;минималок&quot;
Конец эпохи бедности: "слуга народа", которая получала соцпомощь, носит сумку за 20 "минималок"
Уруский обеспокоен, что для ВСУ покупают иностранные грузовики
Уруский обеспокоен, что для ВСУ покупают иностранные грузовики
Черешня гибнет. Можем не дождатся урожая
Черешня гибнет. Можем не дождатся урожая
Миллиарды долларов и популярные козы - настолько вырос капитал Цукерберга за 10 лет
Миллиарды долларов и популярные козы - настолько вырос капитал Цукерберга за 10 лет
Видео
Все видео
Ахметов, Порошенко, Пинчук, Медведчук не называют себя олигархами, Коломойскому - безразлично
Ахметов, Порошенко, Пинчук, Медведчук не называют себя олигархами, Коломойскому - безразлично
Ахметов с виллами за миллиарды, Коломойский, ОПЗЖ и российские олигархи: кому украинцы переплачивают за электричество
Ахметов с виллами за миллиарды, Коломойский, ОПЗЖ и российские олигархи: кому украинцы переплачивают за электричество
Опублікували новое расследование о махинациях Коломойского
Опублікували новое расследование о махинациях Коломойского
Зеленский пообещал увеличить помощь во время жесткого карантина
Зеленский пообещал увеличить помощь во время жесткого карантина
Украинским работникам может не хватить работы в ЕС
Украинским работникам может не хватить работы в ЕС
Интервью
1/5
Провал двух предыдущих сезонов и перспективы выхода из кризиса: что нужно знать о ситуации в "Барселоне"
Провал двух предыдущих сезонов и перспективы выхода из кризиса: что нужно знать о ситуации в "Барселоне"
Просмотров: 198
Вау-эффекты и декорации: автор "Рагу.лі" разобрала пресс-конференцию Зеленского
Вау-эффекты и декорации: автор "Рагу.лі" разобрала пресс-конференцию Зеленского
Просмотров: 1719
Мировые цены на продовольствие растут. Украинский рынок зависит от них
Мировые цены на продовольствие растут. Украинский рынок зависит от них
Просмотров: 315
"Искала что-то легкое и веселое. Оказалось, что такого нет" - авторка книги об украинском языке
"Искала что-то легкое и веселое. Оказалось, что такого нет" - авторка книги об украинском языке
Просмотров: 396
"Дию" можно взломать. Вопрос в цене - эксперт
"Дию" можно взломать. Вопрос в цене - эксперт
Просмотров: 450
Колонка
Наталья Соколан
Наталья Соколан
26 мая 2021
Просмотров: 441
Помста
– Чим більше знаю людей, тим більше подобаються собаки, – цитує класика подруга, дивлячись, як якийсь чоловік на дитячому майданчику ...
среда, 26 мая 2021 21:10

Дополнительные заработки: какие услуги востребованы

  Комментировать
Дополнительные заработки: какие услуги востребованы
Украинцы активно интересуются услугами мастеров маникюра. Фото: pixabay.com

В течение апреля-мая украинцы активно интересовались услугами строителей, ремонтников, мастеров маникюра и наращивания ресниц.

Со стационарных компьютеров и ноутбуков часто искали услуги медсестры. Также интересовались ремонтом квартир, холодильников, установлением заборов на дачах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Продукты и помощь родственникам: как украинцы тратят зарплату

Среди пользователей Android наиболее востребованная услуга - установка натяжных потолков. Среди пользователей iOS популярный запрос - уборка квартир, по данным OLX.

Наибольший спрос зафиксировано в категориях: финансовые услуги и партнерство, няни и сиделки, авто-мото услуги, перевозка и аренда транспорта. Заработки в среднем от 1,7 тыс. грн до 14 тыс, в зависимости от категории услуг.

Работников старше 65 лет не нанимает каждый седьмой работодатель, только 18% имеют в штате работников 40 плюс. Около половины работодателей считают старшее поколение хорошими работниками, каждый десятый называет их лучше молодых. Столько же работодателей убеждены, что сотрудники 40 плюс менее эффективны.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Дополнительные заработки: какие услуги востребованы». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
26
мая

Большинство украинцы. Узники лагеря в России подняли восстание

Депутаты разрешили русский язык

Начался бой за Донецкий аэропорт

Самое читаемое
Беларусь резко отреагировала на прекращение Украиной авиасообщений
Беларусь резко отреагировала на прекращение Украиной авиасообщений Просмотров: 26138
Звезда &quot;Квартала&quot; посветила голым бюстом посреди поля
Звезда "Квартала" посветила голым бюстом посреди поля
6
 Просмотров: 12052
&quot;Убиваем двух зайцев&quot; - в партии Зеленского рассказали об остановке авиасообщения с Беларусью
"Убиваем двух зайцев" - в партии Зеленского рассказали об остановке авиасообщения с Беларусью Просмотров: 6597
Польская модель посветила ягодицами на пару со своей подругой
Польская модель посветила ягодицами на пару со своей подругой
5
 Просмотров: 5391
Одесситка, которая переделала себя в Барби, умерла при загадочных обстоятельствах
Одесситка, которая переделала себя в Барби, умерла при загадочных обстоятельствах
6
 Просмотров: 3474
Экономика
Какие последствия для украинцев будет иметь запрет электроэнергии из РФ и Беларуси
Какие последствия для украинцев будет иметь запрет электроэнергии из РФ и Беларуси
 Просмотров: 486
Мариупольский комбинат выполнил модернизацию конвертера №3
Мариупольский комбинат выполнил модернизацию конвертера №3 Просмотров: 81
Пенсии на карточки: правительство внесло изменения
Пенсии на карточки: правительство внесло изменения Просмотров: 675
Бизнесмен из Чехии купил "Украинскую правду"
Бизнесмен из Чехии купил "Украинскую правду" Просмотров: 414
Запретили взимать плату за смену поставщика газа
Запретили взимать плату за смену поставщика газа Просмотров: 126
Больше всего комментируют
5
Депутаты разрешили русский язык
2
Байден в разговоре с Путиным поддержит Украину
2
Возле российского посольства сожгли Кремль
1
Победитель Евровидения сдал тест на наркотики. Каковы результаты
1
Политолог объяснил, почему "слуги народа" тянули с исключением Шевченко
Голосов: 26497
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть