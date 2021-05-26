Дополнительные заработки: какие услуги востребованы

Украинцы активно интересуются услугами мастеров маникюра. Фото: pixabay.com

В течение апреля-мая украинцы активно интересовались услугами строителей, ремонтников, мастеров маникюра и наращивания ресниц.

Со стационарных компьютеров и ноутбуков часто искали услуги медсестры. Также интересовались ремонтом квартир, холодильников, установлением заборов на дачах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Продукты и помощь родственникам: как украинцы тратят зарплату

Среди пользователей Android наиболее востребованная услуга - установка натяжных потолков. Среди пользователей iOS популярный запрос - уборка квартир, по данным OLX.

Наибольший спрос зафиксировано в категориях: финансовые услуги и партнерство, няни и сиделки, авто-мото услуги, перевозка и аренда транспорта. Заработки в среднем от 1,7 тыс. грн до 14 тыс, в зависимости от категории услуг.

Работников старше 65 лет не нанимает каждый седьмой работодатель, только 18% имеют в штате работников 40 плюс. Около половины работодателей считают старшее поколение хорошими работниками, каждый десятый называет их лучше молодых. Столько же работодателей убеждены, что сотрудники 40 плюс менее эффективны.