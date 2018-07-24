Доллар замер на одной отметке

Национальный банк Украины на 24 июля установил курс доллара на уровне 26,44 грн. Это столько же, как было вчера.
Сообщает сайт НБУ.
Евро подорожал на 12 коп. Стоит 30,98 грн.
Курс российского рубля - 41 коп.
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В обменниках доллар покупают по 26,40 грн, продают по 26,52 грн.
За евро предлагают 30,85 грн. Продают по 31,02 грн.
Российский рубль скупают по 40 коп. Продают по 41 коп.
Банки смогут отслеживать информацию о детях и женах/мужьях клиента, получившего кредит. Так смогут обезопасить себя от вывода залога. Данные Государственного реестра о родственных отношениях заемщиков открывает закон о кредитах №6027-д.
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