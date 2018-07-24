Доллар замер на одной отметке

Нацбанк второй день не меняет курс доллара. Фото:Politeka

Национальный банк Украины на 24 июля установил курс доллара на уровне 26,44 грн. Это столько же, как было вчера.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подорожал на 12 коп. Стоит 30,98 грн.

Курс российского рубля - 41 коп.

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В обменниках доллар покупают по 26,40 грн, продают по 26,52 грн.

За евро предлагают 30,85 грн. Продают по 31,02 грн.

Российский рубль скупают по 40 коп. Продают по 41 коп.

Банки смогут отслеживать информацию о детях и женах/мужьях клиента, получившего кредит. Так смогут обезопасить себя от вывода залога. Данные Государственного реестра о родственных отношениях заемщиков открывает закон о кредитах №6027-д.