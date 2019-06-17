Доллар закрепился в курсах Нацбанка

Доллар подорожал на 1 коп. Фото: Politeka

Национальный банк Украины на 18 июня установил курс доллара на уровне 26,42 грн. Это на 1 коп. больше, чем было перед выходными.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подешевел на 6 коп. Стоит 29,76 грн.

Курс российского рубля - 41 коп.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Эксперты посоветовали, когда надо просить большую зарплату

В обменниках доллар покупают по 26,25 грн, продают по 26,41 грн.

За евро предлагают 29,51 грн. Продают по 29,89 грн.

Российский рубль скупают и продают по 40 коп.

До конца июня доллар продолжит колебаться. Вероятно падение курса до 26 грн. Затем снова рост до 27 грн или чуть выше.